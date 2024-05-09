На виборах у Північній Македонії лідирує права опозиційна партія

Опозиційна кандидатка також лідирує на виборах президента країни.

Вибори президента у Північній Македонії. 24 квітня 2024 року

Згідно з попередніми результатами, права опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ з помітним відривом лідирує на президентських та парламентських виборах у Північній Македонії.

Про це повідомляє Державна виборча комісія Північної Македонії.

На початок доби 9 травня в Північній Македонії підрахували 87% бюлетенів. Партія ВМРО-ДПМНЄ здобуває 43% голосів виборців, і наразі отримує в парламенті 59 місць.

Соціал-демократи, які нині перебувають при владі, отримали майже 15% і, відповідно, 19 мандатів.

Блок "Європейський фронт", (представляє албанців і входив до коаліції із соціал-демократами) має більше 14% і 18 місць в парламенті.

Ще один албанський блок ВЛЕН, із яким лідируюча ВМРО-ДПМНЄ може домовитись про коаліцію, отримує 11% і 13 мандатів.

У другому турі виборів президента Гордана Силяновська Давкова, яку підтримує опозиція, отримує майже 65% голосів, а діючий президент, Стево Пендаровський, більше 29%. На початок доби 9 травня оброблено майже 89% протоколів.

Перший тур президентських виборів у Північній Македонії відбувся два тижні тому. Він став перевіркою того, кому віддадуть перевагу виборці. Сіляновська-Давкова з націоналістичної опозиційної партії ВМРО-ДПМНЕ, яка очолює коаліцію з 22 політсил під назвою “Ваша Македонія”, отримала переконливу перемогу у першому турі. Вона набрала 41,2% голосів проти 20,5% соціал-демократа Пендаровскі.

Кілька опитувань показали, що у другому турі опозиція має вагому перевагу над урядовою коаліцією.