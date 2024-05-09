Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
ГоловнаСвіт

На виборах у Північній Македонії лідирує права опозиційна партія

Опозиційна кандидатка також лідирує на виборах президента країни.

На виборах у Північній Македонії лідирує права опозиційна партія
Вибори президента у Північній Македонії. 24 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Згідно з попередніми результатами, права опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ з помітним відривом лідирує на президентських та парламентських виборах у Північній Македонії.

Про це повідомляє Державна виборча комісія Північної Македонії.

На початок доби 9 травня в Північній Македонії підрахували 87% бюлетенів. Партія ВМРО-ДПМНЄ здобуває 43% голосів виборців, і наразі отримує в парламенті 59 місць.

Соціал-демократи, які нині перебувають при владі, отримали майже 15% і, відповідно, 19 мандатів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Блок "Європейський фронт", (представляє албанців і входив до коаліції із соціал-демократами) має більше 14% і 18 місць в парламенті.

Ще один албанський блок ВЛЕН, із яким лідируюча ВМРО-ДПМНЄ може домовитись про коаліцію, отримує 11% і 13 мандатів.

У другому турі виборів президента Гордана Силяновська Давкова, яку підтримує опозиція, отримує майже 65% голосів, а діючий президент, Стево Пендаровський, більше 29%. На початок доби 9 травня оброблено майже 89% протоколів.

  • Перший тур президентських виборів у Північній Македонії відбувся два тижні тому. Він став перевіркою того, кому віддадуть перевагу виборці. Сіляновська-Давкова з націоналістичної опозиційної партії ВМРО-ДПМНЕ, яка очолює коаліцію з 22 політсил під назвою “Ваша Македонія”, отримала переконливу перемогу у першому турі. Вона набрала 41,2% голосів проти 20,5% соціал-демократа Пендаровскі.
  • Кілька опитувань показали, що у другому турі опозиція має вагому перевагу над урядовою коаліцією.

  • Північна Македонія є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, але переговори про членство почалися лише в 2022 році, і очікується, що процес триватиме роками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies