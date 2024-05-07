Панама обрала президента після скандалу з його попередником через відмвання грошей

У країні поглиблюється економічна криза, її сколихнули два безпрецедентні рухи протесту.

Президентом Панами став Хосе Рауль Муліно, колишній міністр безпеки країни, пише The Guardian.

Тепер йому доведеться “давати раду з коктейлем соціального невдоволення”, маючи лише частину місць у парламенті, зазначає видання.

На тлі рекордної явки Муліно набрав 34,3% голосів, за ним йдуть адвокат Рікардо Ломбана з 24,8% і колишній президент Мартін Торріхос з 16%.

Муліно став кандидатом лише в лютому, замінивши колишнього президента Рікардо Мартінеллі. Останній знайшов притулок у посольстві Нікарагуа в Панамі після того, як місцеві суди ратифікували його вирок за відмивання грошей.

Вибори відбулися в тіні Мартінеллі, популярність якого, попри засудження, показує, що він культивував статус політичного аутсайдера навколо своєї персони. Окрім того, у Панамі відбулося величезне економічне зростання під час його президентства з 2009 по 2014 рік.

Зараз латиноамериканська країна зіткнулася з економічним спадом. Міжнародний валютний фонд очікує зростання лише на 2,5% у 2024 році проти 7,5% у 2023 році.

Нещодавно Панаму також сколихнули два безпрецедентні рухи протесту: один був пов’язаний із зростанням вартості життя та недостатнім рівнем соціальних послуг, а інший – зі скандалом навколо проєкту шахти “Cobre Panamá” з видобутку міді.