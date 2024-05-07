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82-річний сенатор Сандерс оголосив, що балотуватиметься на новий термін

Він голосував проти безпекового законопроєкту через критику політики Ізраїлю.  

82-річний сенатор Сандерс оголосив, що балотуватиметься на новий термін
Берні Сандерс
Фото: EPA/UPG

Незалежний сенатор від Вермонту Берні Сандерс, якому у вересні виповниться 83 роки, заявив про намір балотуватися на новий шестирічний термін до верхньої палати американського парламенту.

Як пише The Guardian, політик найбільш відомий тим, що у 2016 та 2020 році намагався стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії і склав доволі серйозну конкуренцію спершу Гілларі Клінтон, а згодом і Джо Байдену. Нині він не має партійної належності.

В разі обрання Сандерс може бути сенатором до 89-річного віку - але все одно не встановить рекорд. Його нинішній колега, сенатор Чак Грасслі з Айови, незабаром відсвяткує 91-ліття. При цьому його термін повноважень закінчується аж у 2028 році.

Сандерс, який є етнічним євреєм, наразі гостро критикує політику Ізраїлю щодо війни у Секторі Гази. Через це він не підтримав безпековий законопроєкт, який передбачав мільярдну підтримку Україні, Тайваню та Ізраїлю.

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