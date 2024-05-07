Голови урядів країн Балтії та Німеччини обговорили розвиток ВПК та підтримку України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Риги і зустрівся з прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Естонії.
Про це повідомляє LSM.
Канцлер Німеччини та прем'єри країн Балтії обговорили питання, пов'язані з безпекою, обороною та підтримкою України.
На прес-конференції Шольц запевнив, що виробництво боєприпасів у його країні збільшується, крім того Німеччина підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.
Прем’єрка Латвії Евіка Силіня заявила, що військова індустрія має посилювати не лише підтримку Україні, що сьогодні є першим пріоритетом, а й зміцнювати спільний простір безпеки Європи.
“Тому що Латвія (і, гадаю, країни Балтії) віддала Україні досить багато свого військового потенціалу, можна сказати, навіть понад можливості, і зрозуміло, що нам треба думати про те, як нам наповнити наші склади та зміцнити самих себе та загалом підняти на новий рівень нашої обороноздатності”, - наголосила вона.
Шольц також запевнив, що у разі можливої російської агресії Німеччина готова допомагати країнам Балтії захищатися, і рішучість Німеччини підтверджується розміщенням підрозділу Бундесверу в Литві та винищувачами ВПС Німеччини, які патрулюють повітряний простір регіону.
- Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів від німецького оборонного підприємства Rheinmetall.
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Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року/
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Німецьке оборонне підприємство Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік за допомогою розширення виробничих потужностей та будівництва нових заводів в Україні та Литві.
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