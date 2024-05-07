Голови урядів країн Балтії та Німеччини обговорили розвиток ВПК та підтримку України

Шольц також запевнив, що у разі можливої російської агресії Німеччина готова допомагати країнам Балтії захищатися.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Риги і зустрівся з прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Естонії.

Про це повідомляє LSM.

Канцлер Німеччини та прем'єри країн Балтії обговорили питання, пов'язані з безпекою, обороною та підтримкою України.

На прес-конференції Шольц запевнив, що виробництво боєприпасів у його країні збільшується, крім того Німеччина підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.

Прем’єрка Латвії Евіка Силіня заявила, що військова індустрія має посилювати не лише підтримку Україні, що сьогодні є першим пріоритетом, а й зміцнювати спільний простір безпеки Європи.

“Тому що Латвія (і, гадаю, країни Балтії) віддала Україні досить багато свого військового потенціалу, можна сказати, навіть понад можливості, і зрозуміло, що нам треба думати про те, як нам наповнити наші склади та зміцнити самих себе та загалом підняти на новий рівень нашої обороноздатності”, - наголосила вона.

Шольц також запевнив, що у разі можливої російської агресії Німеччина готова допомагати країнам Балтії захищатися, і рішучість Німеччини підтверджується розміщенням підрозділу Бундесверу в Литві та винищувачами ВПС Німеччини, які патрулюють повітряний простір регіону.