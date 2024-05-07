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Голови урядів країн Балтії та Німеччини обговорили розвиток ВПК та підтримку України

Шольц також запевнив, що у разі можливої російської агресії Німеччина готова допомагати країнам Балтії захищатися.

Голови урядів країн Балтії та Німеччини обговорили розвиток ВПК та підтримку України
Олаф Шольц та Евіка Силіня
Фото: LETA, Edijs Pālens

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Риги і зустрівся з прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Естонії.

Про це повідомляє LSM.

Канцлер Німеччини та прем'єри країн Балтії обговорили питання, пов'язані з безпекою, обороною та підтримкою України.

На прес-конференції Шольц запевнив, що виробництво боєприпасів у його країні збільшується, крім того Німеччина підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. 

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Прем’єрка Латвії Евіка Силіня заявила, що військова індустрія має посилювати не лише підтримку Україні, що сьогодні є першим пріоритетом, а й зміцнювати спільний простір безпеки Європи.

“Тому що Латвія (і, гадаю, країни Балтії) віддала Україні досить багато свого військового потенціалу, можна сказати, навіть понад можливості, і зрозуміло, що нам треба думати про те, як нам наповнити наші склади та зміцнити самих себе та загалом підняти на новий рівень нашої обороноздатності”, - наголосила вона.

Шольц також запевнив, що у разі можливої російської агресії Німеччина готова допомагати країнам Балтії захищатися, і рішучість Німеччини підтверджується розміщенням підрозділу Бундесверу в Литві та винищувачами ВПС Німеччини, які патрулюють повітряний простір регіону.

  • Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів від німецького оборонного підприємства Rheinmetall.

  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року/

  • Німецьке оборонне підприємство Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік за допомогою розширення виробничих потужностей та будівництва нових заводів в Україні та Литві.

  • У лютому у Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.

  • На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже у 2024 році. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. 

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