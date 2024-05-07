Судна з російською нафтою застрягли у морі після розслідування уряду Південної Кореї, – Bloomberg

Перший російський нафтовий танкер класу «Афрамакс» ‘Володимир Мономах’ було передано Роснефтефлоту 21 січня 2021 року.

Вантажі з російськими нафтопродуктами застрягли у морі, оскільки південнокорейські покупці стали обережнішими після розпочатого Сеулом розслідування щодо імпорту російської нафти, пише Bloomberg.

За даними ринкової аналітичної компанії Kpler, станом на 7 травня десять танкерів, які транспортували понад 2 мільйони барелів російської нафти, більш ніж на тиждень застрягли у морі поблизу Оману та Мальти.

Так звані постійні покупці російської нафти з Південної Кореї тепер уникають прямого імпорту та будь-яких вантажів підозрілого походження, побоюючись перевірки з боку уряду. Це почалося після того, як у березні влада Південної Кореї почала розслідування щодо імпорту нафти з РФ.

З того часу відповідні служби перевіряють, чи могла нафта з Росії бути перемаркована і запропонована покупцям як поставки з інших країн.

До вторгнення в Україну Росія була основним імпортером нафти у Південній Кореї. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, показники прямих потоків нафти з Росії знизилися, водночас імпорт з таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Малайзія, Сінгапур і Туніс збільшився.

У березні влада Південної Кореї розпочала розслідування, щоб перевірити, чи нафту з Росії перемаркували. І хоча південнокорейським компаніям дозволено імпортувати нафту з Росії, вони повинні дотримуватися цінової стелі, встановленої G7, яка унеможливлює доступ до західних послуг, якщо вартість вантажів перевищує певний рівень.

Сеул не є частиною G7, але Південна Корея підтримує санкції, які "Група семи" запровадила щодо Росії.