Судна з російською нафтою застрягли у морі після розслідування уряду Південної Кореї, – Bloomberg

Вантажі з російськими нафтопродуктами застрягли у морі, оскільки південнокорейські покупці стали обережнішими після розпочатого Сеулом розслідування щодо імпорту російської нафти, пише Bloomberg.
За даними ринкової аналітичної компанії Kpler, станом на 7 травня десять танкерів, які транспортували понад 2 мільйони барелів російської нафти, більш ніж на тиждень застрягли у морі поблизу Оману та Мальти.
Так звані постійні покупці російської нафти з Південної Кореї тепер уникають прямого імпорту та будь-яких вантажів підозрілого походження, побоюючись перевірки з боку уряду. Це почалося після того, як у березні влада Південної Кореї почала розслідування щодо імпорту нафти з РФ.
З того часу відповідні служби перевіряють, чи могла нафта з Росії бути перемаркована і запропонована покупцям як поставки з інших країн.
До вторгнення в Україну Росія була основним імпортером нафти у Південній Кореї. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, показники прямих потоків нафти з Росії знизилися, водночас імпорт з таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Малайзія, Сінгапур і Туніс збільшився.
У березні влада Південної Кореї розпочала розслідування, щоб перевірити, чи нафту з Росії перемаркували. І хоча південнокорейським компаніям дозволено імпортувати нафту з Росії, вони повинні дотримуватися цінової стелі, встановленої G7, яка унеможливлює доступ до західних послуг, якщо вартість вантажів перевищує певний рівень.
Сеул не є частиною G7, але Південна Корея підтримує санкції, які "Група семи" запровадила щодо Росії.
- У березні стало відомо, що деякі члени ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на другий квартал 2024. Так, Саудівська Аравія (де-факто лідер ОПЕК) обіцяє скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу до кінця червня, залишаючи його на рівні близько 9 мільйонів барелів на добу. Росія зменшить видобуток та експорт нафти на 471 000 барелів на добу у другому кварталі. Це відбудеться у координації з іншими партнерами. ОАЕ продовжать скорочення видобутку на 163 000 барелів на добу до червня, Кувейт – на 135 000 барелів, Алжир – на 51 000 барелів, Оман – на 42 000 барелів, а Ірак також підтвердив свою участь у подальших заходах.