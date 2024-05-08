Стефанчук: весь світ має не визнати так звані вибори Путіна

Спікер нагадав, що Верховна Рада ще до виборів в РФ ухвалила постанову про їх невизнання.

Верховна Рада України ще до виборів президента Росії ухвалила рішення про їх невизнання.

Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

"Вчора у так званій Російській Федерації була проведена так звана інавгурація так званого президента. Який призначений, це міжнародний злодій, так званий Путін", – заявив він.

Спікер нагадав, що Верховна Рада ще до виборів в РФ ухвалила постанову про їх невизнання.

"І таке ставлення має бути у всієї світової спільноти. Я дуже дякую усім нашим колегам, які визнали це. Я просто хочу нагадати, що ще до проведення цієї події на теренах так званої Російської Федерації Верховна Рада одразу прийняла постанову щодо невизнання і засудження цих викликів, відповідних результатів цих викликів. Ми висловилися з цього приводу ще до моменту їх проведення. І ми висловилися доволі категорично. Та свої думки не змінили", – запевнив він.