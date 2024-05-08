Стефанчук: весь світ має не визнати так звані вибори Путіна

Верховна Рада України ще до виборів президента Росії ухвалила рішення про їх невизнання.
Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.
"Вчора у так званій Російській Федерації була проведена так звана інавгурація так званого президента. Який призначений, це міжнародний злодій, так званий Путін", – заявив він.
Спікер нагадав, що Верховна Рада ще до виборів в РФ ухвалила постанову про їх невизнання.
"І таке ставлення має бути у всієї світової спільноти. Я дуже дякую усім нашим колегам, які визнали це. Я просто хочу нагадати, що ще до проведення цієї події на теренах так званої Російської Федерації Верховна Рада одразу прийняла постанову щодо невизнання і засудження цих викликів, відповідних результатів цих викликів. Ми висловилися з цього приводу ще до моменту їх проведення. І ми висловилися доволі категорично. Та свої думки не змінили", – запевнив він.
- 14 березня український парламент звернувся до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України.
- Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися очікуваною перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.
- Учора в Кремлі провели "інавгурацію".
- МЗС України напередодні введення Путіна на посаду опублікувало заяву щодо відсутності правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Росії.
- Росія під час проведення "виборів" порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та інші міжнародне законодавство.
- Раніше "Радіо Свобода" писало, що 21 країна ЄС відмовилася надсилати своїх представників на захід, але шість країн збиралися. Дипломатиче джерело повідомило "Суспільному", що участь французького посла в церемонії не означатиме визнання Володимира Путіна легітимним.