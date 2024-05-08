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Стефанчук: весь світ має не визнати так звані вибори Путіна

Спікер нагадав, що Верховна Рада ще до виборів в РФ ухвалила постанову про їх невизнання. 

Стефанчук: весь світ має не визнати так звані вибори Путіна
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України ще до виборів президента Росії ухвалила рішення про їх невизнання. 

Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua. 

"Вчора у так званій Російській Федерації була проведена так звана інавгурація так званого президента. Який призначений, це міжнародний злодій, так званий Путін", – заявив він. 

Спікер нагадав, що Верховна Рада ще до виборів в РФ ухвалила постанову про їх невизнання. 

"І таке ставлення має бути у всієї світової спільноти. Я дуже дякую усім нашим колегам, які визнали це. Я просто хочу нагадати, що ще до проведення цієї події на теренах так званої Російської Федерації Верховна Рада одразу прийняла постанову щодо невизнання і засудження цих викликів, відповідних результатів цих викликів. Ми висловилися з цього приводу ще до моменту їх проведення. І ми висловилися доволі категорично. Та свої думки не змінили", – запевнив він.

  • 14 березня український парламент звернувся до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України. 
  • Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися очікуваною перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.
  • Учора в Кремлі провели "інавгурацію".
  • МЗС України напередодні введення Путіна на посаду опублікувало заяву щодо відсутності правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Росії.
  • Росія під час проведення "виборів" порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та інші міжнародне законодавство.
  • Раніше "Радіо Свобода" писало, що 21 країна ЄС відмовилася надсилати своїх представників на захід, але шість країн збиралися. Дипломатиче джерело повідомило "Суспільному", що участь французького посла в церемонії не означатиме визнання Володимира Путіна легітимним. 
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