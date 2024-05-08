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Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни

Однак одночасно перебувати в Раді зможуть не більше 30 представників медіа – це аргументують кількістю місць в укритті. 

Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни
Фото: Пресслужба ВРУ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дозволив відновити допуск журналістів до парламенту, припинений від початку повномасштабної війни. Він підписав відповідне розпорядження, повідомили у ВР.

Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті. 

"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті. 

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