Спікер Верховної Ради дозволив допуск журналістів до парламенту – вперше за час повномасштабної війни

Однак одночасно перебувати в Раді зможуть не більше 30 представників медіа – це аргументують кількістю місць в укритті.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дозволив відновити допуск журналістів до парламенту, припинений від початку повномасштабної війни. Він підписав відповідне розпорядження, повідомили у ВР.

Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті.

"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті.