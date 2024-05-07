Пулітцерівська премія-2024: за матеріали про придушення інакомислення, путінську Росію та корупцію у Верховному суді США

Переможцями категорії “міжнародні новини” стали співробітники The New York Times за висвітлення війни у Смузі Гази.

Вчора у Колумбійському університеті в США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2024 року.

За журналістські досягнення цьогоріч загалом відзначили переможців у 15 категоріях, йдеться на офіційному сайті премії.

Девід Е. Хоффман з The Washington Post переміг у категорії “редакторська робота” за серію статей “про нові технології та тактику, яку використовують авторитарні режими для придушення інакомислення в епоху цифрових технологій, і про те, як з ними можна боротися”.

Дописувач The Washington Post Володимир Кара-Мурза отримав премію за коментарі-колонки, написані із тюремної камери, у яких він попереджав про наслідки інакомислення в Росії Володимира Путіна.

Ханна Драєр з The New York Times отримала премію у категорії “репортаж-розслідування” за матеріал про дитячу працю мігрантів у Сполучених Штатах.

У категорії “місцеві новини” пулітцера отримали Сара Конвей з City Bureau і Тріна Рейнольдс-Тайлер з Invisible Institute ‒ за серії розслідувань про зниклих темношкірих дівчат і жінок у Чикаго.

Співробітники Reuters перемогли у категорії “національні новини” за матеріали про автомобільну та аерокосмічному імперію американського мільярдера Ілона Маска.

Переможцями категорії “міжнародні новини” стали співробітники The New York Times за висвітлення смертоносної атаки ХАМАСу на півдні Ізраїлю 7 жовтня, провалів ізраїльської розвідки та відповіді ізраїльських військових у Смузі Гази.

І нарешті пулітцерів “за суспільну службу” отримали репортери видання ProPublica за репортажі про корупцію у Верховному суді, яка призвела до ухвалення судом свого першого кодексу поведінки.