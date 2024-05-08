Імідж РФ реабілітовується у більшості регіонів, крім Європи, ‒ Індекс демократії

Водночас популярність Сполучених Штатів як світової держави зменшується усюди. Вперше до цієї тенденції долучився ЄС.

Популярність Сполучених Штатів як світової держави зменшується в усьому світі, особливо у країнах, де переважає мусульманське населення. Водночас Росія та Китай стають популярніші у багатьох регіонах, крім Європи.

Про це пише Politico з посиланням на Індекс сприйняття демократії у 2024 році.

Індекс напрацювала дослідницька компанія Latana на основі опитування близько 63 000 респондентів у 53 країнах. Показник узагальнює ставлення до демократії, геополітики та гравців глобальної влади.

Міжнародна репутація Америки постраждала з початку 2023 року, особливо в мусульманських країнах, де підтримка Вашингтоном Ізраїлю у його війні у Смузі Гази викликала серйозні розбіжності.

Однак тепер до цієї тенденції приєдналася Європа. “Вперше з початку правління адміністрації Байдена багато західноєвропейських країн повернулися до чистого негативного сприйняття США. Цей підйом і спад, від негативного ставлення до позитивного і назад до негативного ставлення, є особливо яскравим у Німеччині та Австрії, Ірландії, Бельгії та Швейцарії”, ‒ сказав старший науковий співробітник Latana Фредерік ДеВо.

Тим часом позитивне сприйняття Китаю в Азії, Північній Африці, на Близькому Сході та в Латинській Америці продовжує зростати, завдяки чому глобальне сприйняття Пекіна стає суто позитивним попри постійний європейський скептицизм.

“Росія, яка бореться з надзвичайно негативним сприйняттям у всьому світі після повномасштабного вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, також, схоже, перебуває на шляху реабілітації іміджу в більшості досліджуваних регіонів, за винятком Європи”, ‒ йдеться у матеріалі.

Politico додає, що відносини, відображені індексі, є чимось більшим, ніж просто глобальним змаганням за популярність. Вони можуть вплинути на здатність урядів стримувати чи реагувати на агресію з боку світових держав. У Німеччині, наприклад, внутрішнє невдоволення, пов'язане із зростанням цін на енергоносії, викликало протести та опір обмеженню експорту російської нафти після нападу Москви на Україну у лютому 2022 року.

Також зафіксувався розрив між глобальною північчю та півднем у питанні, чи країни повинні розірвати економічні зв’язки з Росією через її вторгнення в Україну, і чи варто їм зробити те саме, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. Південь традиційно проти розриву зв’язків з Москвою та Пекіном. Крім того, якщо порівнювати результати опитування 2022-го і 2024-го років, то ставлення до Кремля пом’якшилося: у 2022-му розрив підтримувала 31 країна, а зараз цифра впала до 23.

Додамо, за рідкісними винятками, у більшості країн скоротилася кількість прихильників розриву економічних зв'язків з Росією.

“У той час як США загалом залишаються лідером громадськості на світовій арені, у населенні колись вірних західноєвропейських союзників починають “з’являтися” тріщини, тоді як Росія та Китай набувають популярності в інших регіонах”, ‒ підсумовує видання.