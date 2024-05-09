Туск розкритикував Дуду через заяву про польське головування в ЄС

У Польщі заява президента Анджея Дуди щодо планів на головування в Раді Європейського Союзу спричинила новий раунд заочного протистояння з прем'єр-міністром республіки Дональдом Туском.
Як пише польське видання Onet, Туск під час спілкування з журналістами іронічно сказав, що "цінує креативність та винахідливість президента" щодо його планів на проведення двох самітів Євросоюз-Україна та Євросоюз-США.
Проте прем'єр нагадав, що "висловлювати думку про зовнішню політику може кожен, але веде цю політику уряд".
Свій план щодо польського головування в ЄС, яке охопить першу половину 2025 року, Туск має намір оприлюднити, "коли настане відповідний час". Урядовець окремо підкреслив, що готовий зустрітися з президентом Дудою, щоб обговорити його ініціативи.
- Анджей Дуда підтвердив, що братиме участь у Саміті миру в Швейцарії.
- Туск заявив, що Євросоюз має створити спільну систему протиповітряної оборони.