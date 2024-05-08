Мінстратегпром і Укроборонпром продовжують співпрацю з одним із найбільших оборонних концернів Європи

На зустрічі українські та польські зброярі обговорили стан реалізації наявних спільних проєктів.

Представники Мінстратегпрому і Укроборонпрому на зустрічі з польськими зброярами

Команди Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олександром Камишіним та Укроборонпрому під керівництвом Германа Сметаніна провели робочу зустріч з керівництвом Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

За інформацією пресслужби Української оборонної промисловості, українські та польські зброярі обговорили стан реалізації наявних спільних проєктів і окреслили потенційні напрямки подальшої співпраці в оборонній сфері.

Як відомо, Polska Grupa Zbrojeniowa – польська компанія, що є одним з найбільших оборонних концернів у Європі.