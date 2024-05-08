Мінстратегпром і Укроборонпром продовжують співпрацю з одним із найбільших оборонних концернів Європи

Команди Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олександром Камишіним та Укроборонпрому під керівництвом Германа Сметаніна провели робочу зустріч з керівництвом Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
За інформацією пресслужби Української оборонної промисловості, українські та польські зброярі обговорили стан реалізації наявних спільних проєктів і окреслили потенційні напрямки подальшої співпраці в оборонній сфері.
Як відомо, Polska Grupa Zbrojeniowa – польська компанія, що є одним з найбільших оборонних концернів у Європі.
- Раніше PGZ уклала контракт із "Укроборонпромом", аби в Польщі обслуговували та відновлювали до повного робочого стану танки Т-64 для України.
- Крім того, одне з підприємств українського концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм.