Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву

Комбінована масована атака

76 засобів повітряного нападу застосувала Росія проти України цього ранку. У одній атаці поєднала ударні безпілотники, балістичні й крилаті ракети. Запустила їх з різних напрямків. Скажімо, «кинджал» летів з Тамбовської області, «калібри» — з Чорного моря, а крилаті ракети — з акваторії Каспійського моря. Ефективність роботи української ППО була високою — вдалося збити понад 77 % цілей.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Бойовий ранок зенітної ракетної батареї С-300.

«У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей. 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, 4 ракети “Калібр”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, 20 ударних “шахедів”. Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України й інших важливих стратегічних об’єктах», — повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Нетиповим напад був через кількість застосованих ракет Х-101. Їх росіяни випустили аж понад чотири десятки. І таке озброєння Кремль знову модернізував, аби зробити ще більш руйнівним. Якщо раніше ці ракети обладнали тепловими пастками, то тепер значно збільшили саму бойову частину.

«Це така заводська переробка за рахунок зменшення паливного бака й дальності польоту — з орієнтованої відстані 5500 км до 2000 км. Але натомість росіяни отримали змогу на додачу до основної бойової частини 450 кг додати ще 350 кг. І от виходить, що ця Х-101 більш руйнівна майже удвічі», — пояснив військовий експерт агенції Defense Express Іван Киричевський.

Наростили росіяни й активність у Чорному морі, звідки запускали ракети «Калібр». Хоча після вдалих атак українськими дронами флот країни-окупантки тривалий час не ризикував виводити ракетоносії з бухт.

Уранці ворог влучив по об'єктах у кількох областях. На Кіровоградщині атакував інфраструктуру — поранена дитина. На Полтавщині дрон поцілив у об'єкт енергетики. У Запорізькій області також руйнування, обійшлося без постраждалих. Київ та область теж побували під атакою: усі цілі вдалося збити, однак через падіння уламків поранені двоє людей, поруйновані понад десять приватних помешкань.

Фото: ДСНС Київщини Наслідки обстрілів Київської області, 8 травня 2024

Вибухи зафіксували в Івано-Франківській області: ворог атакував енергетичний об’єкт, рятувальникам довелося гасити пожежу. На Вінниччині після обстрілу без світла залишилися майже 50 тисяч споживачів, уже ближче до обіду електропостачання відновили. Зранку частково без світла був Херсон.

«Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію», — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

З кінця березня це вже п’ята масована атака по українській енергетиці. За цей час Росія завдала галузі збитків на 1 млрд доларів. Загальна ж сума за два роки становить 12,5 млрд доларів, підрахувало Міністерство енергетики. У відомстві констатують: втрати лише зростатимуть, адже ціль росіян незмінна — занурити Україну в темряву. Окрім масованих обстрілів, ворог фактично щоденно точково б'є по окремих об'єктах української енергетики. Росія застосовує дрони й балістику, тому Україні потрібно значно посилити протиповітряну оборону.

Росіяни знову бомблять теплову генерацію

Головною ціллю для Росії залишаються українські теплові станції. Сьогодні під обстріли потрапили щонайменше три ТЕС. Цю інформацію підтвердила компанія ДТЕК, додавши: обладнання станцій зазнало серйозних пошкоджень, на місцях прильотів працювали рятувальники.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілів критичної інфраструктури на Івано-Франківщині, 8 травня 2024.

«Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника поранено, три енергетики загинули», — повідомили в ДТЕК.

Про масштабні пожежі на об'єкті генерації поінформував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Росіяни атакували Червоноградський район — ймовірно, йдеться про Добротвірську теплову станцію, неподалік якої фіксували звуки вибухів. Під обстрілами було також наземне обладнання газового сховища у Стрийському районі.

Графіків відключення світла на Львівщині поки що не запроваджують. Утім обласна влада підкреслила: улітку відключення електроенергії можуть стати буденністю. Регіону не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони, компенсувати дефіцит намагаються додатковими мобільними вогневими групами.

«Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі. За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК "Захід" і мобільні вогневі групи збили», — наголосив Максим Козицький.

Росіяни планомірно нищать теплові станції України з єдиною метою — залишити і населення, і бізнес без електроенергії. Річ у тому, що ТЕС відіграють важливу роль маневрування в роботі енергетичної системи. Тобто теплові станції можуть швидко збільшити виробництво електроенергії, аби покрити високе споживання, скажімо, ввечері. За схожим принципом можуть працювати і гідроелектростанції, які росіяни також систематично атакували впродовж останніх місяців. Як наслідок, Укренерго мусило запровадити ліміти на споживання електроенергії бізнесом. А Харківщина й досі не оговталася від попередніх обстрілів — у області досі діють графіки обмежень усіх споживачів.

Фото: EPA/UPG Блекаут після атак у Харкові, 7 квітня 2024

«У середині травня ще один енергоблок АЕС піде в плановий ремонт, а імпортного перетину з країнами ЄС не вистачить, щоб задовольнити потреби споживачів уже не тільки в години вечірнього піку. Ми входимо в досить складний період для енергосистеми: розпал ремонтної кампанії генерувального обладнання протягом травня-вересня і, як наслідок, збільшення дефіциту потужності. І це в умовах традиційного літнього зростання споживання електроенергії, починаючи з кінця травня», — пояснила колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Загалом на плановому ремонті вже три блоки атомних станцій. Енергоатом підкреслив: ремонтну кампанію проведуть у стислі терміни, але врахують безпекові рекомендації.

Назад у віялові відключення

Нині в Укренерго вперше за останні місяці заявили про високу ймовірність віялових відключень. Причому не лише бізнесу, а й побутових споживачів. У енергосистемі значний дефіцит, поки що його покривають імпортом з Європейського Союзу. Нині постачання запланували з трьох країн — Польщі, Румунії та Словаччини. Однак цей імпорт обмежений і становить лише 1700 МВт. Про збільшення поки що не говорять. На повну працює і зелена генерація — сонячні й вітрові станції. І якщо ситуація в ранкові й денні години схожа на контрольовану, то вже ввечері вона може кардинально змінитися.

Фото: EPA/UPG Лінії електропередач високої напруги в Карро, Південна Франція.

«З 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових і промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме будуть діяти графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами», — попередила пресслужба Укренерго.

Натомість Міністерство енергетики повідомило: віялові відключення ввечері справді ймовірні, однак якщо графіки й застосують, то тільки для бізнесу. Побутові ж споживачі будуть зі світлом, упевнені у відомстві.

«Були також влучання в систему передач електричної енергії в деяких областях. Якщо вона зруйнована чи пошкоджена — наприклад, у Харкові це постійно відбувається, тоді просто не буде зв'язку між споживачем і виробником електричної енергії. У нас узагалі система працює в критичному режимі. І ми можемо балансувати лише за рахунок імпорту електричної енергії. І в деякі години імпорт працює на межі лімітів. Ми зараз стоїмо дійсно на порозі задіяння механізму графіків відключень», — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: dsnews.ua Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко

Ситуація в енергетиці нині значно складніша, ніж минулої осені. У Міністерстві енергетики підкреслили: Україна більше не має запасу потужності генерації електроенергії, як торік. Загалом втрати складають 8 ГВт, це дорівнює роботі вісьмох блоків атомних станцій. Лише цього тижня в уряді створили спеціальний штаб, який координуватиме підготовку до наступного опалювального сезону. Водночас Кабмін досі не порахував, скажімо, скільки державі потрібно генераторів, аби забезпечити ними лікарні й іншу соціальну інфраструктуру.

У підготовці до опалювального сезону урядовці виділяють чотири головні завдання: відновити пошкоджені об'єкти генерації, відбудувати й захистити підстанції, побудувати малу генерацію (наприклад, газові турбіни) та збільшити можливості імпорту електроенергії з країн ЄС.

Чи зануриться країна в темряву вже цього вечора, залежить і від самих споживачів. І в уряді, і в Укренерго закликають населення ощадливо використовувати електроенергію. Особливо з 18:00 до 23:00. Шкодить енергосистемі і хмарна дощова погода: через зниження температури росте споживання. Скажімо, у вівторок, 7 травня, країна використала майже на 10 % електрики більше, ніж у попередні дні.