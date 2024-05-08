Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ підвищила летальність своєї головної крилатої ракети X-101, оснастивши її другою боєголовкою, – Міноборони Британії

Друга бойова частина призначена для підвищення осколкової дії на ціль.

РФ підвищила летальність своєї головної крилатої ракети X-101, оснастивши її другою боєголовкою, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото: бомбардувальник Ту-95 – носій ракет X-101
Фото: Вікіпедія

Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування X-101, оснастивши її другою боєголовкою, повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

Зазначається, що ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії ракети вдвічі. Однак його буде достатньо для ударів по всій Україні. 

Друга бойова частина призначена для підвищення осколкової дії на ціль. 

Нагадаємо, декілька днів тому британська розвідка спрогнозувала збільшення кількості втрат у російській армії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies