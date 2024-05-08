У червні ЄСПЛ розгляне справу про порушення РФ прав людини на Донеччині та Луганщині

У Європейському суді з прав людини 12 червня відбудуться усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації". Справа стосується подій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року та порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення Росії.
"12 червня у ЄСПЛ відбудуться усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22", – повідомили у Мністерстві юстиції України.
Як зазначила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, робота по цій справі за 2023 рік була насиченою.
"Для нас це був справжній виклик — підготувати змістовну позицію та докази порушень прав людини з весни 2014 року. Завдяки консолідованим зусиллям ми пройшли всі труднощі та змогли забезпечити можливість швидкого проведення усних слухань" – сказала вона.
У повідомленні міністерства йдеться, що 25 січня минулого року ЄСПЛ оголосив про прийнятність міждержавного позову "Україна та Нідерланди проти Росії" щодо порушень прав людини на окупованих росією територіях Донецької та Луганської областей.
А вже за місяць, в лютому 2023 року, Європейський суд з прав людини об’єднав 2 міждержавні справи в одну: "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами щодо Донбасу та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення РФ в одне провадження "Україна та Нідерланди проти Росії".
До справи щодо повномасштабного вторгнення росії приєднались 26 країн та 1 неурядова організація (Женевська академія міжнародного гуманітарного права і прав людини), що є безпрецендентним випадком для досвіду самого ЄСПЛ.
"Спочатку Європейський суд з прав людини призначив слухання на 29 травня, але потім з процедурних міркувань змістив цю дату на 12 червня. Цього дня ми у Стразбурзі будемо представляти свою позицію щодо порушень прав людини з боку РФ у Донецькій і Луганській областях, а потім уже під час повномасштабного вторгнення", – повідомила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини.
- У ці справі суд розглядатиме колективну скаргу України та Нідерландів проти РФ у тому, що вона після окупації Донбасу у 2014 році системно порушувала права людини на цих територіях, або не розслідувала скоєні там порушення, і як держава-окупант повинна нести відповідальність за події на цій території.
- У 2022 році Україна подала до Європейського суду з прав людини ще один позов проти РФ, де описує і скаржиться на перший етап широкомасштабного вторгнення - із 24 лютого по 7 квітня.
- У січні цього року стало відомо, що майже 13% усіх справ, які перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини, стосуються України.
- У липні минулого року Європейський суд з прав людини відмовив Росії у задоволенні позовних вимог проти України. Росіяни висунули 10 груп звинувачень, зокрема про відповідальність за збиття літака МН17, бо Україна "не закрила повітряний простір", а також практику "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства".