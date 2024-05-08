У червні ЄСПЛ розгляне справу про порушення РФ прав людини на Донеччині та Луганщині

Ця справа є об’єднаною із двох, і включає в себе також заяву щодо повномасштабного вторгнення РФ.

У Європейському суді з прав людини 12 червня відбудуться усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації". Справа стосується подій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року та порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення Росії.

"12 червня у ЄСПЛ відбудуться усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22", – повідомили у Мністерстві юстиції України.

Як зазначила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, робота по цій справі за 2023 рік була насиченою.

"Для нас це був справжній виклик — підготувати змістовну позицію та докази порушень прав людини з весни 2014 року. Завдяки консолідованим зусиллям ми пройшли всі труднощі та змогли забезпечити можливість швидкого проведення усних слухань" – сказала вона.

У повідомленні міністерства йдеться, що 25 січня минулого року ЄСПЛ оголосив про прийнятність міждержавного позову "Україна та Нідерланди проти Росії" щодо порушень прав людини на окупованих росією територіях Донецької та Луганської областей.

А вже за місяць, в лютому 2023 року, Європейський суд з прав людини об’єднав 2 міждержавні справи в одну: "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами щодо Донбасу та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення РФ в одне провадження "Україна та Нідерланди проти Росії".

До справи щодо повномасштабного вторгнення росії приєднались 26 країн та 1 неурядова організація (Женевська академія міжнародного гуманітарного права і прав людини), що є безпрецендентним випадком для досвіду самого ЄСПЛ.

"Спочатку Європейський суд з прав людини призначив слухання на 29 травня, але потім з процедурних міркувань змістив цю дату на 12 червня. Цього дня ми у Стразбурзі будемо представляти свою позицію щодо порушень прав людини з боку РФ у Донецькій і Луганській областях, а потім уже під час повномасштабного вторгнення", – повідомила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини.