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7 травня відбудется фінальне засідання у справі НЗФ і Привату

Відбудеться розгляд апеляційної скарги ПриватБанку у справі за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до банку.

7 травня відбудется фінальне засідання у справі НЗФ і Привату
Ігор Коломойський
Фото: Цензор

Північний апеляційний господарський суд 7 травня продовжить розгляд апеляційної скарги ПриватБанку у справі за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до банку.

"Це засідання має стати фінальним у резонансній справі, в якій підконтрольний ексвласникам ПриватБанку завод намагається довести начебто цільове використання багатомільйонних кредитів і таким чином впливати на судові процеси в США, де розглядається справа про відмивання грошей колишніми власниками ПриватБанку", – йдеться у повідомленні пресслужби Привату.

Зазначається, що під час попереднього засідання, представники НЗФ усіляко намагалися перешкоджати розгляду справи та ухваленню рішення – подавали клопотання про зупинення провадження, призначення експертиз, оголошення перерви, та відвід колегії суддів. Суд залишив ці клопотання без задоволення або без розгляду.

"Представники НЗФ просили призначити у справі експертизу, що стосувалася економічної складової, аби експерт перевірив чи дійсно вони виплачували кредит. Ми вважаємо це нонсенсом, оскільки про ці обставини, вони не заявляли при подачі позову і жодної експертизи не просили. Також вони просили зупинити провадження, а коли ці клопотання суд не задовольнив задоволення, заявили відвід колегії суддів. Ми вважаємо, що для таких клопотань взагалі не було жодних підстав. Все це ознаки того, що НЗФ намагалися максимально затягнути розгляд справи і зірвати її вирішення", – зазначив адвокат ПриватБанку Дмитро Монастирський.

Розглянувши всі ці заяви, колегія суддів оголосила перерву до 7 травня 2024 року.

НЗФ в українських судах намагається довести начебто цільове використання багатомільйонних кредитів, які більше 10 років тому були через схеми виведені на рахунки І. Коломойського та Г. Боголюбова на Кіпр, а згодом у США. Потім опоненти використовують ці рішення для свого захисту у США та в інших юрисдикціях, де розглядаються справи про відмивання грошей.

Судове засідання відбудеться о 15.00 в Києві, в Північному апеляційному господарському суді за адресою вул. Шолуденка, 1.

  • У 2011 році підконтрольні власникам ПриватБанку феросплавні й гірничо-збагачувальні заводи (Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів, Марганецький і Стахановський завод феросплавів), отримали кредитів на 187 млн доларів США. 
  • За документами, вони мали за ці кошти профінансувати діяльність, але вже за 5 годин в ході 24 операцій кошти спрямували на рахунки Боголюбова, Коломойського та пов'язаних з ними компаній. Згодом на ці кошти близька до акціонерів Привату американська компанія Optima Acquisitions купила феросплавний завод у штаті Кентуккі. 
  • Щоб повернути ці й інші кредити в банк, державний ПриватБанк подав позови проти колишніх акціонерів і пов'язаних з ними компаній у США, в Ізраїлі, на Кіпрі та в інших юрисдикціях. Детальніше про справу у матеріалі LB.ua "Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів".
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