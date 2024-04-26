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Збір 20 млн грн для розвідників: Приватбанк розігрує подарунки від ГУР за донат від 300 грн

Банк розігрує ‭пам’ятну ‭монету‬ ‭"Воєнна‬ ‭розвідка‬ України", книгу "Воєнна розвідка України. У небі. На морі. На землі" Артема Шевченка та сувенірну плакетку ГУР МО "Робимо вітер ворогу". Подарунки матимуть підпис Кирила Буданова.

Збір 20 млн грн для розвідників: Приватбанк розігрує подарунки від ГУР за донат від 300 грн
Фото: Facebook/ПриватБанк

Приватбанк разом з благодійним фондом "Вогонь запеклих не пече" збирають 20 млн грн на софт, який допоможе захисникам бачити більше. 

“А щоб якнайшвидше закрити збір, ми підготували подарункові бокси для тих, хто в період з 25 квітня до 25 травня 2024 року зробить донат від 300 гривень”, – йдеться у повідомленні.

Для участі в розіграші обов’язково треба залишити коментар під дописом Приватбанку (дивись нижче) та підписатися на сторінку банку.

У подарунковому боксі:

  • ‭пам’ятна ‭монета‬ ‭"Воєнна‬ ‭розвідка‬ України";
  • книга "Воєнна розвідка України. У небі. На морі. На землі" Артема Шевченка; 
  • Сувенірна плакетка ГУР МО "Робимо вітер ворогу".

Все це із підписом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

25 травня за допомогою сервісу random.org оберуть трьох переможців. 

Долучитися до збору можна за прямим посиланням, а також:

  • в меню «Добро» в Приват24,
  • в меню «Благодійність» в банкоматах та терміналах самообслуговування.

Нещодавно Укрпошта випустила благодійний блок марок “Зброя перемоги. Made in UA”. У блоці шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. Донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони.

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