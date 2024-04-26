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На Херсонщині шестеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів росіян

Зафіксовано влучання в торговельний центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

На Херсонщині шестеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів росіян
обстріли Херсонщини (архівне фото)
Фото: Олександр Прокудін

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область. В результаті було поранено шестеро осіб, також є руйнування критичної та приватної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон", – написав він у Telegram.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в торговельний центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

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