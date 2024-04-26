На фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук з позивним "Рута"

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинула українська журналістка Алла Пушкарчук, яка мала позивний "Рута". Як пише Інститут масової інформації, про смерть колеги повідомив військовослужбовець Дмитро Крапивенко.
Дівчина пішла на війну ще у 2014 році, залишивши навчання в університеті імені Карпенка-Карого. У 2018 році стала працювати у команді "Тижня", де пройшла шлях від новинаря до культурної оглядачки. Також писала для видання "Читомо", координувала проєкт "Люди з порожніх стільців".
Після початку повномасштабного вторгнення Пушкарчук доєдналася до Збройних Сил України.
"Рута" стала 77-ою людиною у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.
- 25 квітня також стало відомо про загибель головного сержанта бригади "Хартія" Олександра Ющенка.