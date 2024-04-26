Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Унаслідок атаки на Черкаську область пошкоджено інфраструктуру. Поранені щонайменше 6 людей
Унаслідок атаки на Черкаську область пошкоджено інфраструктуру. Поранені щонайменше 6 людей
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук з позивним "Рута"

Дівчина пішла на війну ще у 2014 році, пізніше працювала культурною оглядачкою.

На фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук з позивним "Рута"
Алла Пушкарчук
Фото: Главком

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинула українська журналістка Алла Пушкарчук, яка мала позивний "Рута". Як пише Інститут масової інформації, про смерть колеги повідомив військовослужбовець Дмитро Крапивенко.

Дівчина пішла на війну ще у 2014 році, залишивши навчання в університеті імені Карпенка-Карого. У 2018 році стала працювати у команді "Тижня", де пройшла шлях від новинаря до культурної оглядачки. Також писала для видання "Читомо", координувала проєкт "Люди з порожніх стільців".

Після початку повномасштабного вторгнення Пушкарчук доєдналася до Збройних Сил України. 

"Рута" стала 77-ою людиною у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies