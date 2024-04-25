Росіяни поранили у Білозерці ще одного мирного мешканця

Російські війська вдень 25 квітня ще раз вдарили по Білозерці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Черговий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу постраждав 74-річний місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу чоловік отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Після того, як йому надали медичну допомогу на місці, потерпілий відмовився від госпіталізації.