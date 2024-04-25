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Росіяни поранили у Білозерці ще одного мирного мешканця

Чоловік отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. 

Росіяни поранили у Білозерці ще одного мирного мешканця
Обстріли центральної частини Херсона (архівне фото)
Фото: скріншот

Російські війська вдень 25 квітня ще раз вдарили по Білозерці Херсонської області

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Черговий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу постраждав 74-річний місцевий житель”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок обстрілу чоловік отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. 

Після того, як йому надали медичну допомогу на місці, потерпілий відмовився від госпіталізації.

  • Перед тим під ворожий удар у Білозерці потрапив 57-річний чоловік, який перебував на власному городі. Він отримав вибухову травму та поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні.
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