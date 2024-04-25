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Росіяни обстріляли Харківщину, поранені дві жінки

Жінок з уламковими пораненнями госпіталізували до медзакладу.

Росіяни обстріляли Харківщину, поранені дві жінки
Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 25 квітня, російська армія обстріляла з РЗСВ "Ураган" с. Новоосинове Курилівської громади Куп'янського району Харківської області.  

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В результаті постраждали дві жінки 70 та 73 років”, - йдеться у повідомленні.

Жінок з уламковими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Правоохоронці відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

  • Окупанти влучили біля залізничного вокзалу Балаклії Ізюмського району Харківської області. Станом на 19:15 відомо про десятьох постражданих. Окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда “Харків - Ізюм”.
  • У ніч проти 25 квітня російські війська обстріляли селища Глушківка і Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Інформації про постраждалих немає.
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