Сьогодні, 25 квітня, російська армія обстріляла з РЗСВ "Ураган" с. Новоосинове Курилівської громади Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“В результаті постраждали дві жінки 70 та 73 років”, - йдеться у повідомленні.
Жінок з уламковими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
Правоохоронці відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Окупанти влучили біля залізничного вокзалу Балаклії Ізюмського району Харківської області. Станом на 19:15 відомо про десятьох постражданих. Окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда “Харків - Ізюм”.
- У ніч проти 25 квітня російські війська обстріляли селища Глушківка і Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Інформації про постраждалих немає.