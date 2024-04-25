Жінок з уламковими пораненнями госпіталізували до медзакладу.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Сьогодні, 25 квітня, російська армія обстріляла з РЗСВ "Ураган" с. Новоосинове Курилівської громади Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В результаті постраждали дві жінки 70 та 73 років”, - йдеться у повідомленні.

Жінок з уламковими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Правоохоронці відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки