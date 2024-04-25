Зеленський провів розмову із Майком Джонсоном і лідерами Сенату США

25 квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном і лідерами республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський подякував співрозмовникам за ухвалення закону про допомогу Україні. Також розповів партнерам про ситуацію на фронті, атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру та потреби в посиленні ППО, зокрема системами Patriot. Також відзначив згадку в в законі далекобійних систем ATACMS, які дуже потрібні ЗСУ.
Президент наголосив, що чергові оборонні пакети важливо направити в Україну якомога швидше.
- 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Документ підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів висловилися "за", "проти" - 112.
- Після того, як законопроєкт підтримали в Сенаті, 24 квітня його підписав американський президент Джо Байден і того ж дня Пентагон оголосив про виділення військової допомоги Києву на мільярд доларів.