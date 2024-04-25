Зеленський провів розмову із Майком Джонсоном і лідерами Сенату США

Йшлося про ухвалену допомогу Києву і потребу в озброєнні.

25 квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном і лідерами республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував співрозмовникам за ухвалення закону про допомогу Україні. Також розповів партнерам про ситуацію на фронті, атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру та потреби в посиленні ППО, зокрема системами Patriot. Також відзначив згадку в в законі далекобійних систем ATACMS, які дуже потрібні ЗСУ.

Президент наголосив, що чергові оборонні пакети важливо направити в Україну якомога швидше.