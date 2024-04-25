Нардепа Гунька оштрафували за неявку на засідання суду щодо обвинувачення його в хабарі

ВАКС не отримав документів, які свідчили б про поважну причину для неприбуття.

Вищий антикорсуд оштрафував народного депутата Анатолія Гунька за неявку на засідання. Сума штрафу склала 3028 гривень, повідомили в Центрі протидії корупції.

На сьогоднішньому засіданні ВАКС мав розглядати справу нардепа, обвинувачуваного в хабарництві. Однак засідання не змогли провести, бо обвинувачений на нього вирішив не з'явитися.

Його адвокат сказав, що Гунько бере участь у голосуваннях в Верховній Раді, і що Апарат ВР нібито мав надіслати документи на підтвердження поважної причини для неявки. Але суд жодних документів не отримав.

"Суддя Тетяна Криклива, Ольга Саландяк та Віталій Дубас розцінили це як неприбуття на судове засідання без завчасного повідомлення", – повідомили в ЦПК.

За неявку без поважних причин та відсутність повідомлення про причини неприбуття передбачено штраф від 1514 до 6056 гривень. З огляду на те, що Гунько вперше вчинив таке порушення, прокурор вирішив, що штраф у 3028 гривень є достатнім.

Захист заперечував проти стягнення, стверджуючи, що Гунько вжив заходів для завчасного повідомлення суду, але з якихось причин лист з Апарату Верховної Ради не надійшов до ВАКС.

В підсумку колегія суддів задовольнила клопотання прокурора та стягнула з Гунька 3028 грн за зрив судового засідання.

Справа Анатолія Гунька

Анатолія Гунька викрили на хабарі на початку серпня 2023. За даними слідства, Гунько, який був головою Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних науки, запропонував бізнесмену отримати землю під обробку в обмін на хабар. За надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств зловмисники вимагали 221 000 доларів хабара. 85 000 доларів мали стати "авансом" і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі цієї суми нардепа і двох його пособників викрили "на гарячому". Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

Гунько був взятий під варту з альтернативою застави в 30 млн гривень. Гуньку загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація. Після викриття "Слуга народу" виключила його з фракції. На початку листопада нардеп вийшов під заставу, повернувся до парламенту і увійшов до групи "Відновлення України" (частина забороненої проросійської ОПЗЖ).

В 2019 Гунько балотувався до парламенту від "Батьківщини", але програв.

Гунько потрапив до парламенту від "Слуги народу" в результаті довиборів на окрузі, де його головним суперником був Олег Ляшко.

Дружина нардепа Наталія Гунько двічі була обрана депутаткою Київської облради (у 2020 – від "Слуги народу", у 2015 – від партії Ляшка). У 2021-2023 була головою Київоблради. 8 травня Гунько відправили у відставку, у рішенні зазначено, що вона "не виправдала довіру депутатів обласної ради".

Гунька пов'язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.