Україна розпочала переговори з Португалією про укладення безпекової угоди

Україна розпочала переговори про укладення безпекової угоди з Португалією

Україна та Португалія розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди. Сторони вже узгодили графік подальших переговорів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Українську делегацію на переговорах очолює керівник ОП Андрій Єрмак, сьогоднішній раунд провів заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Під час зустрічі окрему увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Також обговорили важливу роль Португалії в реалізації Української формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

Україна уклала 9 двосторонніх безпекових угод - з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.