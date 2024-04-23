Литва видворила "завгоспа" експрезидента Януковича Андрія Кравця

Влада Литви видворила соратника експрезидента України Януковича та колишнього голову Державного управління справами Андрія Кравця.

Про це повідомляє Delfi.

Спецслужби Литви уточнили, що Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у корупційних схемах із розграбування бюджету України. Після закінчення Революції Гідності Кравець втік з України.

У 2014 р. Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання у Литві, він провів тут майже 10 років і навіть заснував бізнес.

Спецлужби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після вторгнення Росії в Україну.

За їхніми даними, він підтримував стосунки з оточенням Януковича, тож має бути лояльним щодо Росії. А це становить загрозу для нацбезпеки Литви.

Тому 4 березня Департамент міграції Литви вирішив не продовжувати дію посвідки на тимчасове проживання для Кравця та членів його сім'ї. Колишній український чиновник намагався оскаржити це рішення в судах, але безуспішно.

У суді він запевняв, що оцінка департаменту побудована нібито на припущеннях, а також стверджував, що підтримує Україну. Кравець у суді заперечив будь-які зв’язки з Януковичем після лютого 2014 року.

Андрій Кравець – так званий завгосп експрезидента Віктора Януковича, у 2010 році був призначений керівником Державного управління справами. Очолена Кравцем структура забезпечувала діяльність президента України Януковича, Верховної Ради, Кабінету міністрів та інших органів влади.

26 лютого 2014 р. указом в.о. президента Олександра Турчинова Кравця звільнено з посади керівника Держуправління справами.