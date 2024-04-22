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Порошенко зустрівся з послами G7

Говорили про ситуацію на фронті та потреби українського війська

Порошенко зустрівся з послами G7
Петро Порошенко з послами
Фото: пресслужба

Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко провів зустріч із послами країн Групи семи. 

ЯК повідомляє пресслужба "ЄС", Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України з боку Сімки та важливу військову допомогу, подякував за рішення Палати представників США та відзначив зусилля Євросоюзу у забезпеченні тривалої підтримки нашої боротьби.

«Обговорили ситуацію на фронті та потреби українського війська. Наголосив на важливості зміцнення санкцій проти Росії та всіх тих, хто допомагає агресорці їх обходити. Санкції — це теж зброя для відсічі російському вторгненню та наближення перемоги», – написав Порошенко у соцмережах.

«Окрему увагу приділили ситуації в Україні, зокрема викликам економічній та енергетичній стійкості, функціонуванню демократичних інституцій та парламентського плюралізму, боротьбі з корупцією, зміцненню верховенства права та ЗМІ», – зазначив Петро Порошенко.

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