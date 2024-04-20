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“Поганий день для Путіна”: Кулеба привітав ухвалення Палатою представників США допомоги Україні

Глава МЗС України висловив сподівання на швидке прийняття законопроєкту Сенатом.

“Поганий день для Путіна”: Кулеба привітав ухвалення Палатою представників США допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Палатою представників США допомоги Україні на понад 60 млрд доларів

“Поганий день для Путіна. Поганий день для тих, хто насмілився повірити, що Америка може похитнутися, коли справа доходить до захисту того, за що і кого вона виступає”, – написав Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

Міністр подякував Палаті представників США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні. 

“Кожен, хто зробив це рішення реальністю, зробив правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє світове лідерство. Ми з нетерпінням очікуємо, що законопроєкт буде швидко прийнятий Сенатом Сполучених Штатів, підписаний президентом і відчутний нашими воїнами на передовій”, – написав Кулеба.

  • Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Зі свого боку, лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок. Наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.
  • Документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Водночас Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.
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