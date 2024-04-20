Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Палатою представників США допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.

“Поганий день для Путіна. Поганий день для тих, хто насмілився повірити, що Америка може похитнутися, коли справа доходить до захисту того, за що і кого вона виступає”, – написав Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

Міністр подякував Палаті представників США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні.

“Кожен, хто зробив це рішення реальністю, зробив правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє світове лідерство. Ми з нетерпінням очікуємо, що законопроєкт буде швидко прийнятий Сенатом Сполучених Штатів, підписаний президентом і відчутний нашими воїнами на передовій”, – написав Кулеба.

A bad day for Putin. A bad day for anyone who dared to believe that America could waver when it comes to defending what and who it stands for.



We are grateful to the U.S. House of Representatives, its Speaker and members of both parties, for passing the long-awaited Ukraine aid… pic.twitter.com/bGUICDvBhM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2024