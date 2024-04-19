Свириденко: "До влади ніхто не хоче йти. Ніхто не хоче на сьогоднішній день іти працювати в Мінекономіки"

Перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про брак охочих приходити на державну службу, зокрема в її міністерство та Мінфін.

Під час дискусії "Відродження економіки: що має зробити держава, щоб вона зростала", організованої LB.ua та EFI Group в межах "Нової країни", вона сказала, що не лише в бізнесу є претензії до влади, а й навпаки. З деякими представниками бізнес-спільноти налагодити діалог, за її словами, важко.

“Я вважаю, що я найбільший адвокат бізнесу в уряді. Якщо питання бронювання економічного, я є прихильником цієї історії. Питання зменшення тиску правоохоронців, дерегуляції, спрощення – це до мене. Але коли бізнес каже, що ми все рівно незадоволені, я б сказала, що в мене є теж претензії. Тому що до влади ніхто не хоче йти. Ніхто не хоче на сьогоднішній день йти працювати в міністерство економіки або міністерство фінансів. Бо ти пожиттєвий ПЕП, діти ПЕП. Моя дитина ПЕП, вона про це ще не знає, що це означає. Другий аспект – ти отримуєш тиск від бізнесу і спільноти відносно своєї діяльності, навіть якщо тобою мотивують найбільш чисті помисли, ти хочеш допомогти, дерегулювати, спростити, зменшити тиск”, – сказала вона.

Свириденко закликала компетених людей долучатися до роботи в міністерстві, зокрема на посаді заступника міністра.