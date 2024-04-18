МЗС України відреагувало на події у Грузії та заяву тамтешнього прем'єра про "загрозу українізації"

Міністерство закордонних справ України відреагувало на події у Грузії довкола розгляду закону про "іноагентів".

Як ідеться на сайті МЗС, відомство "стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії" і закликало всі зацікавлені сторони "поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу".

Також українське МЗС обурилося коментарями грузинського премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе щодо "загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт".

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна «українізація», є реальною загрозою для Грузії", - наголосило МЗС.

Українське міністерство підкреслило, що наша держава "зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо