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МЗС України відреагувало на події у Грузії та заяву тамтешнього прем'єра про "загрозу українізації"

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам", - вважає українське міністерство.

МЗС України відреагувало на події у Грузії та заяву тамтешнього прем'єра про "загрозу українізації"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України відреагувало на події у Грузії довкола розгляду закону про "іноагентів".

Як ідеться на сайті МЗС, відомство "стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії" і закликало всі зацікавлені сторони "поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу".

Також українське МЗС обурилося коментарями грузинського премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе щодо "загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт". 

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна «українізація», є реальною загрозою для Грузії", - наголосило МЗС.

Українське міністерство підкреслило, що наша держава "зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

  • Керівна партія “Грузинська мрія” повторно винесла законопроєкт через 13 місяців після того, як його відклали через протести.
  • Днями парламент затвердив у першому читанні це й законопроєкт.
  • Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС і вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня. Раніше Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
  • Тим часом люди вийшли на мітинги. Поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики. МВС Грузії повідомляє про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.
  • У ЄС заявили, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.
  • Тим часом грузинський парламент готується до другого читання скандального документа. Шість грузинських опозиційних партій - «Ахалі», «Гірчі – більше свободи», «Дроа», «Єдиний національний рух», «Лело – для Грузії» та «Стратегія Агмашенебелі» - підписали спільну заяву щодо боротьби проти цього закону.
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