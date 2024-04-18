За несплату аліментів — мобілізація

У Міністерстві юстиції оцінюють цей потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. Але застерігають: мобілізація не покарання, тут це можливість службою в армії з досить високими зарплатами погасити свої борги й забезпечити власних дітей.

Нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак невдовзі за несплату аліментів хоча б за одну дитину понад три місяці вони його втрачатимуть: ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

За місяць набуде чинності новий закон про мобілізацію . Крім заборони ухилянтам керувати ТЗ, консульських обмежень у разі непоновлення персональних даних у ТЦК, він передбачає додаткові санкції для військовозобов'язаних батьків, котрі не сплачують аліментів.

Фото: facebook/Міністерство оборони України

За несплату понад три місяці — втрата права на відстрочку

Поки що чинна стаття 23 мобілізаційного закону дозволяє відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним жінкам і чоловікам, «на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років».

У новій версії акта урядовці запропонували депутатам позбавити цього права боржників «зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».

Оборонний комітет Верховної Ради підтримав новацію. Його членкиня, нардепка фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз розповіла LB.ua, що саме уряд ініціював таку норму, але з технічною помилкою в тексті. «Тому комітет ухвалив її з урахуванням технічної правки (зі згадкою саме про аліменти). Щодо розрахунків (можлива кількість таких батьків. — LB.ua), то ні Генеральний штаб, ні Міністерство оборони такої статистики не надавали. Проте ми всебічно довіряємо цій пропозиції», — наголосила Фріз.

Чи доцільно залучати таких осіб до Збройних сил України? У першу чергу треба пам’ятати, що в країні війна, вважає нардепка. «По-друге, ті, хто має відстрочку, повинні виконувати свої батьківські обов’язки в повному обсязі».

Мобілізаційний резерв — від 20 тисяч

На запит LB.ua у Міністерстві юстиції повідомили, що станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, ця кількість може змінюватися щомісяця. Але не принципово. У середньому по країні чисельність неплатників аліментів — не менш ніж пів мільйона. «Що дуже високий показник на все населення навіть до 40 млн», — зазначив він LB.ua.

Фото: facebook/Міністерство юстиції України Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко

Цікаво, що з них у березні 16 200 осіб (3 %) — жінки. Гайченко пояснив, що переважно вони розпочали нове життя й залишили дітей на колишнього чоловіка, котрий стягує аліменти. Такий спосіб також може бути елементом з’ясування стосунків, помсти чи кари. Аналогічно не завжди фінансово неспроможними є чоловіки, котрі не сплачують аліментів. Однак ці люди умисно переписують майно і статки на родичів, аби виконавча служба не могла стягнути борги, зауважив заступник міністра. Хоча, згідно з чинним законодавством, за несплату аліментів вони потрапляють до Єдиного реєстру боржників з блокуванням банківських карток, забороною на виїзд, керування ТЗ, користування вогнепальною зброєю. «Та навіть достатньо жорсткі санкції та обмеження не зупиняють цих людей», — наголосив Гайченко.

«У бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях з метою відрахування аліментів із заробітної плати (доходів), пенсій боржника перебуває 261,5 тис. постанов про звернення стягнення на доходи боржника. Кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, складає 183 тис.», — додали у відповіді на наш запит.

Водночас примусове виконання близько 100 тисяч виконавчих документів «ускладнено непрацевлаштованістю боржників, веденням аморального способу життя, небажанням сплачувати аліменти», наголосили в Мін’юсті.

Гайченко додав, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає. Однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.

«Треба наголосити, що мобілізація для такої категорії ні в якому разі не має бути покаранням. Бо військова служба — це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм достатньо швидко погаcити борги. Головне — діти отримають фінансове забезпечення», — вважає він.

Пояснює Гайченко й доцільність залучати до ЗСУ певну частину контингенту з аморальним способом життя. На його думку, на повномасштабній війні необхідні не лише кадри зі зброєю, а й ті, хто ритиме окопи. Ба більше, це певною мірою шанс повернути життя на правильну стежку (якщо, звісно, риття окопів може мати таку виховну силу. — LB.ua).

Фото: Зоряна Стельмах Будівництво бліндажа, Бахмутський напрямок, березень 2024

Міністерство вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника. Тобто адреси таких аліментних ухилянтів відомі. А самі виконавці можуть формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі й кількома кліками направляти клієнт-банкам боржника.

«Надалі ми будемо повністю «уходити в цифру», щоб максимально прискорити процес примусового виконання рішень… Так, протягом 2023 року державні виконавці стягнули 10,1 млрд грн аліментів. А за січень-лютий — 1,8 млн грн. Також зауважу, що заборгованість з аліментів стягують незалежно від досягнення дитиною повноліття, а якщо дитина продовжує навчання — до досягнення нею 23 років», — підкреслив він.

Довідково.

Цього року в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму, а разом з ним і сума мінімальних аліментів.

Згідно зі статтею 182, частина 2 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів становить не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів:

для дітей віком до 6 років — 1 281,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1 598 грн.

У міністерстві також нагадали, як визначають розміри аліментів. Враховуючи кількість дітей, схема така:

на одну дитину — 1/4 від доходу;

на двох — 1/3 від доходу;

на трьох і більше — 1/2 від доходу;

Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів: до 6 років — 25 630 грн; від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Важливо, що в законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців. А ще 16 лютого 2022 року уряд ухвалив постанову № 122 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146», якою уточнив, що стягнення аліментів з військовослужбовців «провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру».

Стягувач може письмово звернутися до виконавця із заявою, де вказати про те, що боржник мобілізований на військову службу, і зазначити номер частини, якщо його відомо. Якщо виконавець не знає адреси військової частини боржника, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Після чого ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, надалі аліменти виплачуватимуть з доходів боржника.

Фото: Генштаб ЗСУ

Як це буде працювати?

У Мін’юсті пояснили, що після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, а це вже наступного місяця, військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з'явитися до ТЦК протягом 60 днів.

Такий громадянин (не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичною чи медичною освітою) повинні довести право на відстрочку. І не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей. А й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Навіть якщо така заборгованість буде понад три місяці з виплат одній дитині, людина втратить право на відстрочку.

ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість.

«У ТЦК навіть не будуть перевіряти, чи розлучений громадянин. Факт наявності трьох і більше дітей — уже підстава, але опісля виключно без боргів з аліментів. Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо права на відстрочку. Або ж ні. Батьки знову отримають її, якщо погасять заборгованість. В іншому разі можуть бути мобілізовані», — попередили в міністерстві.