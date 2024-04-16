Кордон з Росією нікуди не дінеться, уже зараз треба продумувати стратегії співіснування після війни, - військовий "Джміль"

Після завершення війни Україна має докласти максимум зусиль для свого розвитку. Наша держава має бути тією стримувальною силою, яка запобігатиме можливим актам військової агресії Росії у майбутньому.

Таку думку висловив командир взводу в батальйоні «Нахтіґаль» Василь Галамай на позивний «Джміль» у новому випуску проєкту «Станція Краматорськ», який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

Військовий наголосив, що «кордон з Росією нікуди не дінеться», тому уже зараз треба продумувати стратегії співіснування після завершення війни. На його думку, Україна зараз повинна працювати над розвитком у всіх можливих сферах.

«Моє бачення наступне – ми не повинні дивитися на них (росіян, – ред.), як з ними жити. Ми повинні настільки розвивати свою країну, технологічну, соціальну, наукову, у всіх сферах, щоб ми могли собі дозволити не лише стримати їхню агресію у майбутньому, а при потребі їх придушити. Щоб вони не могли ні використати ядерну зброю, нічого. Ми маємо не дивитись ні на кого зараз у світі, а рвати і метати, і йти вперед. Розвиватися, розбудовувати і зростати», – наголосив він.

Василь Галамай вважає, що ці фактори дадуть Україні змогу бути сильною та впливовою державою у світі.

«Лише такі фактори дадуть нам змогу бути сильними у цьому світі. Тому що тільки з сильними рахуються. Я бачу тільки дві сили – перша сила м’язів, друга – розуму. І в цьому напрямку наші люди мають розвиватися», – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Василь «Джміль» Галамай зараз служить у ЗСУ на посаді командира взводу у 14-му окремому полку, 3-му батальйоні «Нахтіґаль», однак роботу бойового медика не забуває та завжди бере з собою на завдання медичний рюкзак. У 2014 році був учасником Революції Гідності, отримав на Майдані важке поранення. Під час повномасштабного вторгнення РФ брав участь у боях на Київщині, Херсонщині, у Бахмуті та Соледарі. Нагороджений орденами «За мужність» 2-го та 3-го ступеня.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис у одному з випусків спільного проєкту ЦПД та Укрінформ «Про війну» висловив думку, що протистояння України та Росії триватиме до того моменту, коли одна із держав впаде. І щоб прискорити розвал держави-агресора, на його думку, сьогодні українці мають допомогти поневоленим народам Росії.