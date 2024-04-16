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Кордон з Росією нікуди не дінеться, уже зараз треба продумувати стратегії співіснування після війни, - військовий "Джміль"

Україна має бути тією стримувальною силою, яка запобігатиме можливим актам військової агресії Росії у майбутньому, вважає командир взводу. 

Кордон з Росією нікуди не дінеться, уже зараз треба продумувати стратегії співіснування після війни, - військовий "Джміль"
Василь Галамай на позивний «Джміль»

Після завершення війни Україна має докласти максимум зусиль для свого розвитку. Наша держава має бути тією стримувальною силою, яка запобігатиме можливим актам військової агресії Росії у майбутньому.

Таку думку висловив командир взводу в батальйоні «Нахтіґаль» Василь Галамай на позивний «Джміль» у новому випуску проєкту «Станція Краматорськ», який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

Військовий наголосив, що «кордон з Росією нікуди не дінеться», тому уже зараз треба продумувати стратегії співіснування після завершення війни. На його думку, Україна зараз повинна працювати над розвитком у всіх можливих сферах. 

«Моє бачення наступне – ми не повинні дивитися на них (росіян, – ред.), як з ними жити. Ми повинні настільки розвивати свою країну, технологічну, соціальну, наукову, у всіх сферах, щоб ми могли собі дозволити не лише стримати їхню агресію у майбутньому, а при потребі їх придушити. Щоб вони не могли ні використати ядерну зброю, нічого. Ми маємо не дивитись ні на кого зараз у світі, а рвати і метати, і йти вперед. Розвиватися, розбудовувати і зростати», – наголосив він.

Василь Галамай вважає, що ці фактори дадуть Україні змогу бути сильною та впливовою державою у світі.

«Лише такі фактори дадуть нам змогу бути сильними у цьому світі. Тому що тільки з сильними рахуються. Я бачу тільки дві сили – перша сила м’язів, друга – розуму. І в цьому напрямку наші люди мають розвиватися», – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Василь «Джміль» Галамай зараз служить у ЗСУ на посаді командира взводу у 14-му окремому полку, 3-му батальйоні «Нахтіґаль», однак роботу бойового медика не забуває та завжди бере з собою на завдання медичний рюкзак. У 2014 році був учасником Революції Гідності, отримав на Майдані важке поранення. Під час повномасштабного вторгнення РФ брав участь у боях на Київщині, Херсонщині, у Бахмуті та Соледарі. Нагороджений орденами «За мужність» 2-го та 3-го ступеня.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис у одному з випусків спільного проєкту ЦПД та Укрінформ «Про війну» висловив думку, що протистояння України та Росії триватиме до того моменту, коли одна із держав впаде. І щоб прискорити розвал держави-агресора, на його думку, сьогодні українці мають допомогти поневоленим народам Росії.

 

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