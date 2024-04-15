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Лідери України та Норвегії підпишуть угоду про безпекові гарантії за найближчої нагоди

Президент України та голова МЗС Норвегії обговорили посилення української ППО.

Лідери України та Норвегії підпишуть угоду про безпекові гарантії за найближчої нагоди
Володимир Зеленський та Еспен Барт Ейд
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейдом, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Володимир Зеленський розповів про поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про посилення масованих російських ракетних обстрілів критичної інфраструктури. Президент подякував Норвегії за вагомий внесок у зміцнення оборонних спроможностей Сил оборони України.

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Також співрозмовники домовилися, що лідери двох держав підпишуть угоду про безпекові гарантії за найближчої нагоди.

Президент України та голова МЗС Норвегії обговорили можливі напрямки розширення допомоги з боку Норвегії в питанні посилення української ППО.

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