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Литва планує відкликати свого посла в Україні

На цю посаду його призначили у 2020 році.

Литва планує відкликати свого посла в Україні
Вальдемарас Сарапінас та Володимир Зеленський
Фото: Вальдемарас Сарапінас

В Литві зареєстрували проєкт постанови уряду, згідно з яким Вальдемараса Сарапінаса відкликають з посади посла в Україні.

Про це повідомляє LRT. 

Відкликати Сарапінаса з посади планують з 17 червня. На цю посаду його призначили у 2020 році.

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Зазначається, що розглядається призначення Сарапінаса на посаду посла у Польщі.

З початку вересня 2023 року Литва не мала посла в Польщі, тоді Едуардаса Борисоваса відкликали з посади після закінчення терміну повноважень. Зараз посольство очолює повноважний міністр Аудрона Маркявічене.

В Литві посли призначаються та звільняються з посади президентом на пропозицію уряду та зі схвалення Комітету Сейму із закордонних справ.

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