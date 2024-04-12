Литва планує відкликати свого посла в Україні

На цю посаду його призначили у 2020 році.

В Литві зареєстрували проєкт постанови уряду, згідно з яким Вальдемараса Сарапінаса відкликають з посади посла в Україні.

Про це повідомляє LRT.

Відкликати Сарапінаса з посади планують з 17 червня. На цю посаду його призначили у 2020 році.

Зазначається, що розглядається призначення Сарапінаса на посаду посла у Польщі.

З початку вересня 2023 року Литва не мала посла в Польщі, тоді Едуардаса Борисоваса відкликали з посади після закінчення терміну повноважень. Зараз посольство очолює повноважний міністр Аудрона Маркявічене.

В Литві посли призначаються та звільняються з посади президентом на пропозицію уряду та зі схвалення Комітету Сейму із закордонних справ.