Дмитро Кулеба і глава МЗС Італії обговорили пошук систем ППО для України

Йшлося про те, як Італія, як головуюча держава у "Великій сімці", може допомогти з пошуком систем ППО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з італійським колегою Антоніо Таяні.

Як ідеться в дописі Кулеби у соцмережі Х, говорили про системи ППО для України.

"Ми обговорили конкретні кроки щодо того, як Італія, як головуюча країна в "Групі семи, може відігравати активну роль у пошуку систем ППО та ухваленні скоординованих рішень щодо їхнього постачання в Україну", - зазначив український міністр.