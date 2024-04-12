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Дмитро Кулеба і глава МЗС Італії обговорили пошук систем ППО для України

Йшлося про те, як Італія, як головуюча держава у "Великій сімці", може допомогти з пошуком систем ППО.

Дмитро Кулеба і глава МЗС Італії обговорили пошук систем ППО для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з італійським колегою Антоніо Таяні.

Як ідеться в дописі Кулеби у соцмережі Х, говорили про системи ППО для України.

"Ми обговорили конкретні кроки щодо того, як Італія, як головуюча країна в "Групі семи, може відігравати активну роль у пошуку систем ППО та ухваленні скоординованих рішень щодо їхнього постачання в Україну", - зазначив український міністр.

  • Тим часом США підписали угоду про надання Україні 138 млн доларів на модернізацію ППО.
  • Напередодні президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що він і партнери роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти нашій державі отримати системи Patriot, "але не все залежить від нас", а від політичної волі держав-власників таких установок.
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