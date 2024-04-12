Дмитро Кулеба і глава МЗС Італії обговорили пошук систем ППО для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з італійським колегою Антоніо Таяні.
Як ідеться в дописі Кулеби у соцмережі Х, говорили про системи ППО для України.
"Ми обговорили конкретні кроки щодо того, як Італія, як головуюча країна в "Групі семи, може відігравати активну роль у пошуку систем ППО та ухваленні скоординованих рішень щодо їхнього постачання в Україну", - зазначив український міністр.
- Тим часом США підписали угоду про надання Україні 138 млн доларів на модернізацію ППО.
- Напередодні президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що він і партнери роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти нашій державі отримати системи Patriot, "але не все залежить від нас", а від політичної волі держав-власників таких установок.