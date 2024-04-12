МОЗ: щоб відновити зруйновану медичну інфраструктуру України потрібно щонайменше $14,2 млрд

Станом на 4 квітня 2024 року в Україні були пошкоджені 1574 об'єкти в 668 медзакладах і зруйновані 209 об'єктів у 97 медзакладах.

Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд, аби відновити зруйновану росіянами медичну інфраструктуру.

Такі цифри оприлюднило Міністерство охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна".

До прикладу, лише у 2024 році на потреби відновлення необхідно 0,9 млрд гривень.

Станом на 4 квітня 2024 року в Україні були пошкоджені 1574 об'єкти в 668 медзакладах і зруйновані 209 об'єктів у 97 медзакладах. Серед зруйнованих - 43 об'єкти вторинної медичної допомоги та 134 об'єкти "первинки". Водночас неможливо отримати інформацію про пошкодження медзакладів на тимчасово окупованих територіях та на територіях активних бойових дій.

Кошти необхідні на інфраструктурне відновлення, додаткові витрати за програмою медичних гарантій, які потрібні для забезпечення діяльності медичних закладів і заробітної плати медиків та ін.

Про повноту отриманої інформації не йдеться, адже більшість пошкоджених об'єктів - підприємства комунальної власності.

Прискорити відновлення зруйнованих об'єктів медичної інфраструктури і розбудувати застарілі реабілітаційні та психіатричні центри допоможуть інвестиції.