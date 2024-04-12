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Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, — Лисак

Окупанти 7 разів били по місту ударними дронами різних модифікацій.

Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, — Лисак
Фото: Сергій Лисак

Російська армія не перестає атакувати Нікопольщину з артилерії та завдавати ударів дронами. За день по Нікополю запустили сім ударних БпЛА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор 7 разів бив по місту ударними дронами різних модифікацій. Обстріляв його з важкої артилерії. Пошкоджені двоповерхівка, 8 приватних будинків. Побиті 5 магазинів, релігійна установа, інфраструктурний об’єкт, офісна будівля, бібліотека. Знищена господарська споруда, ще одна – понівечена. Зачепило лінії електропередач і газогін", ідеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків ракети біля Кривого Рогу пошкоджені 15 приватних будинків, авто, електромережа.

Фото: Сергій Лисак

Сьогодні пообіді сили ППО знищили ворожу ракету біля Кривого Рогу. Внаслідок падіння уламків поранень зазнала 28-річна жінка.

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