Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, — Лисак

Російська армія не перестає атакувати Нікопольщину з артилерії та завдавати ударів дронами. За день по Нікополю запустили сім ударних БпЛА.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор 7 разів бив по місту ударними дронами різних модифікацій. Обстріляв його з важкої артилерії. Пошкоджені двоповерхівка, 8 приватних будинків. Побиті 5 магазинів, релігійна установа, інфраструктурний об’єкт, офісна будівля, бібліотека. Знищена господарська споруда, ще одна – понівечена. Зачепило лінії електропередач і газогін", ідеться у повідомленні.
Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків ракети біля Кривого Рогу пошкоджені 15 приватних будинків, авто, електромережа.
Сьогодні пообіді сили ППО знищили ворожу ракету біля Кривого Рогу. Внаслідок падіння уламків поранень зазнала 28-річна жінка.