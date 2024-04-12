На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

САП відкрила провадження щодо власника "Гуліверу" Поліщука після розслідування журналістів

У березні "Схеми" опублікували матеріал про те, що структури Поліщука взяли в державних банків величезні кредити під аномально низьку ставку.

САП відкрила провадження щодо власника "Гуліверу" Поліщука після розслідування журналістів
Фото: facebook.com/LarysaSargan

САП відкрила справу щодо власника торговельно-офісного центру "Гулівер" Віктора Поліщука. Підставою стало розслідування журналістів "Схем" щодо отримання його структурами великих кредитів від державних банків під аномально низьку ставку.

Про відкриття справи повідомили журналісти "Схем". За їхніми даними, кримінальне провадження зареєстрували за статтею "зловживання владою або службовим становищем". 

Журналісти встановили, що структури Поліщука протягом усього 2022 не повертали борги "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", а менеджмент держбанків не застосував жодних штрафних санкцій, хоча мав такі інструменти.  

  • У березні журналісти "Схем" опублікували матеріал про те, що бізнесмен і фактичний власник торговельно-офісного хмарочосу "Гулівер", мережі "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктор Поліщук заборгував державним банкам близько 14 млрд гривень. І це лише один його бізнес – торговельно-офісний центр, зведення якого фінансували державні Ощадбанк і Укрексімбанк. Попри аномально низьку відсоткову ставку та тривалий термін погашення – 25 років, структури Поліщука під час великої війни на цілий рік зупинили повернення цього боргу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies