САП відкрила провадження щодо власника "Гуліверу" Поліщука після розслідування журналістів

САП відкрила справу щодо власника торговельно-офісного центру "Гулівер" Віктора Поліщука. Підставою стало розслідування журналістів "Схем" щодо отримання його структурами великих кредитів від державних банків під аномально низьку ставку.
Про відкриття справи повідомили журналісти "Схем". За їхніми даними, кримінальне провадження зареєстрували за статтею "зловживання владою або службовим становищем".
Журналісти встановили, що структури Поліщука протягом усього 2022 не повертали борги "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", а менеджмент держбанків не застосував жодних штрафних санкцій, хоча мав такі інструменти.
- У березні журналісти "Схем" опублікували матеріал про те, що бізнесмен і фактичний власник торговельно-офісного хмарочосу "Гулівер", мережі "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктор Поліщук заборгував державним банкам близько 14 млрд гривень. І це лише один його бізнес – торговельно-офісний центр, зведення якого фінансували державні Ощадбанк і Укрексімбанк. Попри аномально низьку відсоткову ставку та тривалий термін погашення – 25 років, структури Поліщука під час великої війни на цілий рік зупинили повернення цього боргу.