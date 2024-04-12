САП відкрила провадження щодо власника "Гуліверу" Поліщука після розслідування журналістів

У березні "Схеми" опублікували матеріал про те, що структури Поліщука взяли в державних банків величезні кредити під аномально низьку ставку.

САП відкрила справу щодо власника торговельно-офісного центру "Гулівер" Віктора Поліщука. Підставою стало розслідування журналістів "Схем" щодо отримання його структурами великих кредитів від державних банків під аномально низьку ставку.

Про відкриття справи повідомили журналісти "Схем". За їхніми даними, кримінальне провадження зареєстрували за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Журналісти встановили, що структури Поліщука протягом усього 2022 не повертали борги "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", а менеджмент держбанків не застосував жодних штрафних санкцій, хоча мав такі інструменти.