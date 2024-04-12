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Ситуація на лінії зіткнення на півдні залишається складною, — Сили оборони

Ворог не припиняє спроби вибити підрозділи ЗСУ із з лівобережжя Херсонщини.

Ситуація на лінії зіткнення на півдні залишається складною, — Сили оборони
Фото: Telegram/Zelenskiy

Російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на півдні України, особливо складна ситуація залишається на лівому березі Дніпра.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише Укрінформ.

"Ситуація на суходолі на лінії зіткнення залишається достатньо складною... Ворог продовжує штурмувати наші позиції, намагається вибити наші підрозділи з лівобережного плацдарму, тисне на напрямку Роботиного, продовжує свої натиски на Старомайорському напрямку, але при цьому не використовує бронетехніку. Якщо на Запорізькому сегменті фронту він застосовує авіацію, то на Херсонському напрямку, на лівобережному плацдармі, в основному акцент робить на застосуванні артилерії, мінометів і дрони", — розповіла Гуменюк.

За словами речниці, протягом останніх днів росіяни знову вдалися до нової тактики штурмів  — більшою кількістю дрібніших груп. Однак вона не виправдовує себе в дії.

Щодо лівобережжя Херсонщини та займаних плацдармів ЗСУ, за словами Гуменюк, суттєвих змін на лінії зіткнення не фіксується з вересня 2023 року.

"Змін позицій фактично не відбувалось, тому що зіткнення відбуваються в такій місцевості, де неможливо зафіксувати однозначно. Тобто, ми маємо конкретні позиції, далі працюємо над розширенням плацдарму, але ворог продовжує тиснути, намагаючись вибити нас з тих позицій, тому що розуміє, що саме вони дозволяють нам далі розвідувати і вивчати потенціал нашого просування. Проте, в результаті цих штурмів ворог має втрати і зараз зосереджений на формуванні нових штурмових підрозділів. Тому відбувається ось такий "день бабака" у них фактично щодня: вихід на штурми, втрати, формування нових підрозділів — і знову по колу", — зазначила речниця.

Завдяки роботі сил протиповітряної оборони на Одещині ворогу не вдається досягнути поставлених цілей. Тому росіяни вдаються до ведення  розвідувальної роботи дронами, аби коригувати удари.

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