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Японія передасть піротехнікам ДСНС України 22 машини механізованого розмінування

До кінця цього року Україна отримає від Японії 14 машин механізованого розмінування, решту 8 – до квітня наступного року.

Японія передасть піротехнікам ДСНС України 22 машини механізованого розмінування
Фото: МВС України

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий повідомив, що піротехніки ДСНС отримають від уряду Японії 22 машини механізованого розмінування.

Про це він заявив за підсумками зустрічей з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), повідомляє пресслужба МВС. 

Українська делегація обговорила подальші кроки розвитку співпраці у сфері протимінної діяльності.

До кінця цього року Україна отримає від Уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування, решту 8 – до квітня наступного року. 12 з них виробництва NIKKEN, ще 10 – іншого японського виробника.

Також нагадаємо, нещодавно прем'єр Японії заявив у Конгресі, що без підтримки США невідомо, скільки витримає Україна у війні проти РФ. 

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