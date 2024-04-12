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​На перейменованій станції київського метро "Площа Українських Героїв" змонтували літери

Це - найдовша назва станції.

​На перейменованій станції київського метро "Площа Українських Героїв" змонтували літери
"Площа Українських Героїв"
Фото: КМДА

На перейменованій станції київського метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший комплект літер.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.

Один напис має 26 символів і потребує часу для монтажу. Роботи можуть проходити лише вночі, коли відсутні рух поїздів і напруга на контактній рейці.

Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери – близько 3 кг. А назва станції "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед інших назв станцій метро.

&quot;Площа Українських Героїв&quot;
Фото: КМДА
"Площа Українських Героїв"

Автор літер – шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження.

&quot;Площа Українських Героїв&quot;
Фото: КМДА
"Площа Українських Героїв"

&quot;Площа Українських Героїв&quot;
Фото: КМДА
"Площа Українських Героїв"

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