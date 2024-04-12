На перейменованій станції київського метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший комплект літер.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.

Один напис має 26 символів і потребує часу для монтажу. Роботи можуть проходити лише вночі, коли відсутні рух поїздів і напруга на контактній рейці.

Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери – близько 3 кг. А назва станції "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед інших назв станцій метро.

Фото: КМДА "Площа Українських Героїв"

Автор літер – шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження.

Фото: КМДА "Площа Українських Героїв"

Фото: КМДА "Площа Українських Героїв"