На перейменованій станції київського метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший комплект літер.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.
Один напис має 26 символів і потребує часу для монтажу. Роботи можуть проходити лише вночі, коли відсутні рух поїздів і напруга на контактній рейці.
Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери – близько 3 кг. А назва станції "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед інших назв станцій метро.
Автор літер – шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження.
- У травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: "Площу Льва Толстого" – на "Площу Українських Героїв", а "Дружбу народів" – на "Звіринецьку". За це рішення на початку миинулого року проголосували жителі столиці.
- Як повідомлялося, літери для назви станції виготовляли вручну.