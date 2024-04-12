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На Дніпропетровщині обстрілами пошкоджено підстанцію, біля Харкова пошкоджено газопроводи, – Міненерго

Втім Міненерго запевняє, що енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

На Дніпропетровщині обстрілами пошкоджено підстанцію, біля Харкова пошкоджено газопроводи, – Міненерго
Ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Міністерство енергетики Україрни повідомляє, що станом на ранок 12 квітня діють обмеження споживання у Харківській області і на Дніпропетровщині. 

Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні обмеження застосовуються на Харківщині і для промисловості – у Кривому Розі.

Вдень через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії сонячними станціями оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 7394 МВт*год.

Також надлишки електроенергії постачались до Польщі сумарною величиною 800 МВт*год. Водночас увечері у пікові години залучалась електроенергія із сусідніх країн - сумарно 1800 МВт*год. На сьогодні передбачається імпорт та експорт електроенергії.

Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

Наслідки обстрілів: вночі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції на Дніпропетровщині. Знеструмлювались промислові споживачі. На ранок споживачів частково заживлено.

Внаслідок обстрілу відключилось обладнання на газорозподільній мережі у Миколаєві. Без постачання газу залишилось понад 30 абонентів.

Через бойові дії пошкоджено надземні газопроводи у Харківському районі. Припинено газопостачання 136 абонентам.

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС міністерство повідомило, що рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,48 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Також нагадаємо, що вночі Росія била по українцях безпілотниками та ракетою. ППО збила 16 "шахедів". Протиповітряна оборона працювала в шести областях.

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