У лікарні помер чоловік, поранений під час удару росіян по Миколаєву 11 квітня

Кількість загиблих через ракетний удар росіян по Миколаєву 11 квітня зросла до п’яти.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", – написав він у Telegram.

Учора вдень росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Сили оборони півдня повідомляли, що загинули четверо цивільних, п'ятеро постраждали. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.

Тієї ж ночі Росія атакувала українську енергетику приблизно 40 ракетами і 40 дронами. Пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в п'яти регіонах. Збити вдалося лише частину ворожих об'єктів.