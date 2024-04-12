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Президентка Молдови закликала Нідерланди дати Україні більше ППО

Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони королівства Кайсою Оллонгрен.

Президентка Молдови закликала Нідерланди дати Україні більше ППО
Кайса Оллонгрен та Мая Санду
Фото: Мережа Х

Президентка Молдови Мая Санду провела зустріч з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Розмова стосувалася укріплення партнерства двох країн у сфері оборони та посилення кібербезпеки.

Як зазначила Санду на своїй сторінці у мережі X, під час перемовин вона наголосила на терміновій потребі України в системах протиповітряної оборони після того, як російськими ракетами було зруйновано найбільшу теплову електростанцію в Київській області – Трипільську ТЕС.

Оллонгрен заявила, що війна в Україні підвищила рівень загрози для безпеки інших країн, тож Нідерланди та Молдова мають співпрацювати. У Кишиневі міністерка також підписала протокол про наміри щодо спільних оборонних заходів зі своїм колегою, очільником міноборони Молдови Анатолієм Носатим. 

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