Молдовська прокуратура поки не розслідує заяви керівниці Гагаузії щодо можливого оголошення незалежності

Представників Гагаузії можуть використовувати для дестабілізації ситуації в Молдові.

Прокуратура Молдови не розслідує, чи порушила башкан Гагаузії Євгенія Гуцул законодавство, коли заявила про можливість оголошення незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися з Румунією.

Про це повідомляє NewsMaker.

Втім, у прокуратурі наголосили, що уважно стежать за тим, що відбувається, і за необхідності втрутяться згідно із законом.

Водночас, прес-секретар уряду Даніел Воде сказав, що всі заяви представників угруповання втікача Ілана Шора - “порожні обіцянки та обман”.

“Влада Молдови чітко закликає до єдності. Ми хочемо, щоб люди з усіх районів країни, незалежно від політичних поглядів, були єдиними у досягненні мети збереження єдиної, суверенної, незалежної та процвітаючої Молдови для всіх громадян”,- наголосив Воде.

Він нагадав, що представників Гагаузії можуть використовувати для дестабілізації ситуації в країні.