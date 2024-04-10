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Молдовська прокуратура поки не розслідує заяви керівниці Гагаузії щодо можливого оголошення незалежності

Представників Гагаузії можуть використовувати для дестабілізації ситуації в Молдові.

Молдовська прокуратура поки не розслідує заяви керівниці Гагаузії щодо можливого оголошення незалежності
Євгенія Гуцул
Фото: NewsMaker

Прокуратура Молдови не розслідує, чи порушила башкан Гагаузії Євгенія Гуцул законодавство, коли заявила про можливість оголошення незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися з Румунією. 

Про це повідомляє NewsMaker.

Втім, у прокуратурі наголосили, що уважно стежать за тим, що відбувається, і за необхідності втрутяться згідно із законом.

Водночас, прес-секретар уряду Даніел Воде сказав, що всі заяви представників угруповання втікача Ілана Шора - “порожні обіцянки та обман”. 

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“Влада Молдови чітко закликає до єдності. Ми хочемо, щоб люди з усіх районів країни, незалежно від політичних поглядів, були єдиними у досягненні мети збереження єдиної, суверенної, незалежної та процвітаючої Молдови для всіх громадян”,- наголосив Воде.

Він нагадав, що представників Гагаузії можуть використовувати для дестабілізації ситуації в країні.

  • Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, перебуваючи в Москві, заявила, що Гагаузія звернеться за допомогою до багатьох країн, включаючи Росію, якщо молдавська влада вирішить ввести в автономію війська у відповідь на опір Гагаузії рішенню Кишиневу об'єднатися з Румунією.
  • Також Гуцул пригрозила вивести Гагаузію зі складу Молдови, якщо Кишинев вирішить об'єднатися з Румунією. 
  • В ухваленому в 1994 році парламентом Молдови законі “Про особливий правовий статус Гагаузії (Гагауз Ері)” говориться, що “у разі зміни статусу Республіки Молдова як незалежної держави народ Гагаузії має право на зовнішнє самовизначення”.
  • Президент Молдови Майя Санду вважає, що візити Євгенії Гуцул до Москви означають, що та підтримує вторгнення Росії до України.
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