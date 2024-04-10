Молдовська прокуратура поки не розслідує заяви керівниці Гагаузії щодо можливого оголошення незалежності

Прокуратура Молдови не розслідує, чи порушила башкан Гагаузії Євгенія Гуцул законодавство, коли заявила про можливість оголошення незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися з Румунією.
Про це повідомляє NewsMaker.
Втім, у прокуратурі наголосили, що уважно стежать за тим, що відбувається, і за необхідності втрутяться згідно із законом.
Водночас, прес-секретар уряду Даніел Воде сказав, що всі заяви представників угруповання втікача Ілана Шора - “порожні обіцянки та обман”.
“Влада Молдови чітко закликає до єдності. Ми хочемо, щоб люди з усіх районів країни, незалежно від політичних поглядів, були єдиними у досягненні мети збереження єдиної, суверенної, незалежної та процвітаючої Молдови для всіх громадян”,- наголосив Воде.
Він нагадав, що представників Гагаузії можуть використовувати для дестабілізації ситуації в країні.
- Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, перебуваючи в Москві, заявила, що Гагаузія звернеться за допомогою до багатьох країн, включаючи Росію, якщо молдавська влада вирішить ввести в автономію війська у відповідь на опір Гагаузії рішенню Кишиневу об'єднатися з Румунією.
- Також Гуцул пригрозила вивести Гагаузію зі складу Молдови, якщо Кишинев вирішить об'єднатися з Румунією.
- В ухваленому в 1994 році парламентом Молдови законі “Про особливий правовий статус Гагаузії (Гагауз Ері)” говориться, що “у разі зміни статусу Республіки Молдова як незалежної держави народ Гагаузії має право на зовнішнє самовизначення”.
- Президент Молдови Майя Санду вважає, що візити Євгенії Гуцул до Москви означають, що та підтримує вторгнення Росії до України.