На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
ГоловнаСвіт

Британія може надати Україні комплектуючі для дронів

Також Британія може поділитися власним досвідом щодо ударних БПЛА.

Британія може надати Україні комплектуючі для дронів
Ілюстративне ффото
Фото: https://defence-ua.com/

Велика Британія може надати допомогу Україні у постачанні комплектуючих для безпілотників.

Про це розповів керівник директорату з питань озброєння Міністерства оборони Великої Британії Енді Старт під час спілкування з журналістами на конференції з британсько-українського оборонного партнерства, пише "Мілітарний".

Один із видів підтримки у галузі безпілотних апаратів, який може надати Україні Велика Британія, — постачання комплектуючих.

"Україна вже досягла світового рівня у виробництві безпілотних систем, особливо дронів із керуванням від першої особи (FPV). Ви кращі за будь-кого, і підтримка, яку може надати Велика Британія, полягає у допомозі з ланцюжком постачання та компонентами", – відзначив він.

Також Велика Британія може поділитися власним досвідом щодо ударних БПЛА або складних розвідувальних безпілотників.

Крім того розглядається спільна робота  не тільки щодо повітряної компоненти для безпілотних систем, а й щодо морської.

"У нас на конференції понад сімдесят українських компаній та понад тридцять британських компаній, багато з яких також мають можливості використання безпілотників, і ми збираємо їх разом, щоб об’єднати найкраще з цих двох галузей", – додав Енді Старт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies