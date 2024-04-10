Швейцарія планує виділити для відновлення України 5 мільярдів франків до 2036 року

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про довгострокову підтримку реконструкції України. Зокрема, планують виділити 5 мільярдів франків (понад 5,5 млрд доларів США) для реконструкції нашої держави.

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Швейцарії.

"З початку війни в Україні в лютому 2022 р. федеральний уряд був відданий гуманітарним потребам населення, економічному розвитку та довгостроковій відбудові країни. Ця підтримка базується на існуючій співпраці з Україною та буде посилена протягом наступних дванадцяти років. Це вирішила Федеральна рада на своєму засіданні", – зазначено у повідомленні.

Загалом до 2036 року уряд Швейцарії планує витратити на це 5 мільярдів франків. На першому етапі до 2028 року виділять близько 1,5 мільярда франків з бюджету міжнародного співробітництва (IZA).

"Цією сумою Швейцарія надсилає потужний сигнал солідарності з людьми, які постраждали від війни в Україні, і сприяє збільшенню стабільності на європейському континенті", – нагадали в уряді.

Також там підрахували, що для відновлення України необхідно приблизно 486 мільярдів доларів США (близько 440 мільярдів франків). таку суму нарахував Світовий банк, аналізуючи збитки і потреби, які співфінансує Швейцарія.

Федеральна рада запропонувала виділення грошей у декілька етапів: до 2028 року Україна повинна отримати 1,5 мільярда франків з бюджету IZA.

На етапі 2029-2036 років Федеральна рада також має намір вивчити інші канали фінансування (крім IZA), щоб профінансувати решту 3,5 мільярдів франків.

На своєму сьогоднішньому засіданні Федеральна рада також доручила МЗС та Мінекономіки розробити спільну програму для України, яка включатиме відповідні механізми нагляду.

Зазначається, що Федеральний уряд уже підтримує проекти в Україні: фінансує відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дороги та охорону здоров’я.

Наразі федеральний уряд витратив близько 3 мільярдів франків на ці та інші заходи для допомоги людям, які постраждали від війни в Україні. З них близько 425 мільйонів франків надходять з бюджету IZA, а Державний секретаріат з питань міграції (SEM) використав близько 2,5 мільярдів франків для розміщення та підтримки біженців у Швейцарії.