Зеленський готовий вислухати пропозиції Трампа про закінчення війни, але якщо ідея – здати території, то вона "примітивна"

Українська влада запрошувала експрезидента США Дональда Трампа здійснити візит до України – запрошувала і публічно, і не публічно. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю Bild.

Сам Зеленський персонально з Трампом не зв'язувався. Однак він готовий із ним зустрітися, якщо той приїде.

"Я сам йому не дзвонив. Ми запрошували його в Україну як публічно, так і непублічно. Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки", – сказав він.

За словами українського президента, Трамп відповів, що хотів би приїхати, але не знає, коли зможе.

Зеленський відкинув можливість пристати на мирні пропозиції шляхом "здачі" території.

"Якщо мова йде про те, що ми просто віддаємо свої території, і якщо ідея в цьому, то ця ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий прислухатися до цієї ідеї. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що не налаштований на переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, оскільки йому не можна вірити.

Трамп і війна в Україні