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Зеленський готовий вислухати пропозиції Трампа про закінчення війни, але якщо ідея – здати території, то вона "примітивна"

Київ декілька разі публічно і не публічно запрошував американського політика здійснити візит.

Зеленський готовий вислухати пропозиції Трампа про закінчення війни, але якщо ідея – здати території, то вона "примітивна"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Українська влада запрошувала експрезидента США Дональда Трампа здійснити візит до України – запрошувала і публічно, і не публічно. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю Bild.

Сам Зеленський персонально з Трампом не зв'язувався. Однак він готовий із ним зустрітися, якщо той приїде.

"Я сам йому не дзвонив. Ми запрошували його в Україну як публічно, так і непублічно. Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки", – сказав він.

За словами українського президента, Трамп відповів, що хотів би приїхати, але не знає, коли зможе. 

Зеленський відкинув можливість пристати на мирні пропозиції шляхом "здачі" території. 

"Якщо мова йде про те, що ми просто віддаємо свої території, і якщо ідея в цьому, то ця ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий прислухатися до цієї ідеї. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", – сказав президент. 

Зеленський наголосив, що не налаштований на переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, оскільки йому не можна вірити.

Трамп і війна в Україні

  • Трамп відомий своїми нічим не підкріпленими "миротворчими" заявами – не лише щодо війни в Україні, а і щодо війни Ізраїлю і ХАМАС. "Я хочу, щоб усі припинили вмирати. Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали гинути. І я це зроблю. Я зроблю це за 24 години", – говорив він.
  • Торік Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би Президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
  • У січні 2024 український президент публічно запросив Трампа до України. Також він повторив запрошення в лютому, коли, окрім Трампа, покликав і Байдена подивитися, що означає війна.
  • Цього місяця американська газета писала, що колишній президент США Дональд Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала частину територій. Пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну віддати окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.
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