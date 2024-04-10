У Тбілісі відбулися багатотисячні протести через закон про "іноагентів"

У грузинській столиці Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону про "іноагентів", який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.
Як пише Deutsche Welle, гаслом протесту стали слова "Ні російському закону, так Європі". Чимало людей вийшли на акцію з прапорами Євросоюзу. До маршу приєдналися опозиційні політики, громадські організації та представники сфери культури.
Мітингарі вимагали не ухвалювати законопроєкт, який світова демократична спільнота розкритикувала як такий, що завадить Грузії на шляху євроінтеграції. Минулоріч саме після масових протестів влада відмовилася від спроби зобов'язати людей та організації, що фінансуються бодай на 20% за кошти з-за кордону, маркувати себе "іноагентами".
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що ветуватиме цей закон.
- Занепокоєння через ініціативу владної партії висловили навіть в ООН.
- Торік “Грузинська мрія” відмовилася від спроби внести аналогічний законопроєкт після двох ночей бурхливих протестів у Тбілісі та критики з боку західних країн, які назвали його прикладом відступу від демократії. Опозиція назвала законопроєкт про іноземних агентів “російським законом”. Це є серйозним звинуваченням у країні, де Москву не люблять за її підтримку сепаратистських територій Абхазії та Південної Осетії.
- У грудні Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС, але керівна партія зберегла свою риторику проти організацій громадянського суспільства, звинувачуючи їх у підготовці революції в країні.
- У квітні 2024 керівна партія заявила, що знову внесе законопроєкт про іноагентів.