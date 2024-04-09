США не знають дати операції ЦАХАЛу в місті Рафах, - Блінкен

Великі військові операції в Рафаху будуть надзвичайно небезпечними для цивільних осіб, вважає Держдепартамент.

Наступного тижня американські представники зустрінуться з ізраїльськими колегами, щоби продовжити обговорення операції ЦАХАЛу в місті Рафах.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

“Ні, ми не маємо дати операції в Рафаху, принаймні тієї, яку нам могли би повідомити ізраїльтяни. Навпаки, ми ведемо постійну розмову з Ізраїлем щодо операції в Рафаху”, - зазначив Блінкен.

Він висловив переконання, що до цих переговорів не будуть вжиті будь-які кроки.

“Але потрібно зробити багато роботи, і ми надалі переконані, що великі військові операції в Рафаху будуть надзвичайно небезпечними для цивільних осіб, які можуть потрапити у небезпеку”, - наголосив держсекретар США.