Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Росія вдарила по цивільному підприємстві у Харкові (доповнено)
Росія вдарила по цивільному підприємстві у Харкові (доповнено)
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
ГоловнаСвіт

США не знають дати операції ЦАХАЛу в місті Рафах, - Блінкен

Великі військові операції в Рафаху будуть надзвичайно небезпечними для цивільних осіб, вважає Держдепартамент.

Наступного тижня американські представники зустрінуться з ізраїльськими колегами, щоби продовжити обговорення операції ЦАХАЛу в місті Рафах.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ. 

“Ні, ми не маємо дати операції в Рафаху, принаймні тієї, яку нам могли би повідомити ізраїльтяни. Навпаки, ми ведемо постійну розмову з Ізраїлем щодо операції в Рафаху”, - зазначив Блінкен.

Він висловив переконання, що до цих переговорів не будуть вжиті будь-які кроки.

Підписуйтесь на наш Google News

“Але потрібно зробити багато роботи, і ми надалі переконані, що великі військові операції в Рафаху будуть надзвичайно небезпечними для цивільних осіб, які можуть потрапити у небезпеку”, - наголосив держсекретар США.

  • Ізраїль на початку війни з ХАМАС мав потужну підтримку міжнародної спільноти, однак за місяці протистояння вона почала слабнути. Ізраїлю закидають невибіркові удари, в яких гинули і зазнавали поранень цивільні палестинці, а також використання голоду в Смузі Гази як зброї.

  • Ще більше критики на адресу Ізраїлю стало лунали після убивства ЦАХАЛом сімох волонтерів World Central Kitchen.

  • Лідери Єгипту, Франції та Йорданії закликали Ізраїль не починати наступ на місто Рафах у Смузі Гази. Вони сказали, що це матиме небезпечні наслідки та загрожує регіональній ескалації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies