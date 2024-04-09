США не знають дати операції ЦАХАЛу в місті Рафах, - Блінкен

Наступного тижня американські представники зустрінуться з ізраїльськими колегами, щоби продовжити обговорення операції ЦАХАЛу в місті Рафах.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.
“Ні, ми не маємо дати операції в Рафаху, принаймні тієї, яку нам могли би повідомити ізраїльтяни. Навпаки, ми ведемо постійну розмову з Ізраїлем щодо операції в Рафаху”, - зазначив Блінкен.
Він висловив переконання, що до цих переговорів не будуть вжиті будь-які кроки.
“Але потрібно зробити багато роботи, і ми надалі переконані, що великі військові операції в Рафаху будуть надзвичайно небезпечними для цивільних осіб, які можуть потрапити у небезпеку”, - наголосив держсекретар США.
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Ізраїль на початку війни з ХАМАС мав потужну підтримку міжнародної спільноти, однак за місяці протистояння вона почала слабнути. Ізраїлю закидають невибіркові удари, в яких гинули і зазнавали поранень цивільні палестинці, а також використання голоду в Смузі Гази як зброї.
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Ще більше критики на адресу Ізраїлю стало лунали після убивства ЦАХАЛом сімох волонтерів World Central Kitchen.
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Лідери Єгипту, Франції та Йорданії закликали Ізраїль не починати наступ на місто Рафах у Смузі Гази. Вони сказали, що це матиме небезпечні наслідки та загрожує регіональній ескалації.