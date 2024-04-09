У Білому домі пов'язали українські втрати на полі бою з бездіяльністю Конгресу

Речниця Білого дому підкреслила, що ухвалення законопроєкту з 60 млрд доларів для України є частиною зобов'язань США.

Білий дім вважає, що українські втрати на полі бою пов'язані з бездіяльністю Конгресу в питанні надання Україні нової допомоги.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу сказала, що ухвалення документу про національну безпеку є зокрема і виконанням зобов'язань США перед Україною. Йдеться про законопроєкт на $95,34 млрд, із яких 60,06 млрд передбачені для допомоги українцям.

"Доповнення про національну безпеку – якщо ми хочемо допомогти Україні, якщо ми хочемо зберегти нашу відданість Україні, оскільки вони борються за свою свободу – хоробрий народ України бореться за свою свободу, ми маємо отримати це доповнення про національну безпеку. Ось що буде – ми повинні виконати свою частину. Ми зобов'язані зробити свою частину. І те, що ми спостерігаємо за останні кілька тижнів, кілька місяців, це те, що Україна втрачає позиції на полі бою. І це через бездіяльність Конгресу", – вважає Жан-П'єр.

Вона наголосила, що перемогти тиранію є критично важливим, оскільки історія вчить тому, що буде в разі поразки.

Речниця Білого дому вважає, що якби спікер Палати представників Майк Джонсон поставив на голосування законопроєкт, він би отримав підтримку.

Що відбувається з допомогою США Україні