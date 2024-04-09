У Білому домі пов'язали українські втрати на полі бою з бездіяльністю Конгресу

Білий дім вважає, що українські втрати на полі бою пов'язані з бездіяльністю Конгресу в питанні надання Україні нової допомоги.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу сказала, що ухвалення документу про національну безпеку є зокрема і виконанням зобов'язань США перед Україною. Йдеться про законопроєкт на $95,34 млрд, із яких 60,06 млрд передбачені для допомоги українцям.
"Доповнення про національну безпеку – якщо ми хочемо допомогти Україні, якщо ми хочемо зберегти нашу відданість Україні, оскільки вони борються за свою свободу – хоробрий народ України бореться за свою свободу, ми маємо отримати це доповнення про національну безпеку. Ось що буде – ми повинні виконати свою частину. Ми зобов'язані зробити свою частину. І те, що ми спостерігаємо за останні кілька тижнів, кілька місяців, це те, що Україна втрачає позиції на полі бою. І це через бездіяльність Конгресу", – вважає Жан-П'єр.
Вона наголосила, що перемогти тиранію є критично важливим, оскільки історія вчить тому, що буде в разі поразки.
Речниця Білого дому вважає, що якби спікер Палати представників Майк Джонсон поставив на голосування законопроєкт, він би отримав підтримку.
Що відбувається з допомогою США Україні
- Після місяців обговорень, закликів і застережень американському Конгресу поки так і не вдалося досягти результату в підтримці нового пакету допомоги Україні на $60 млрд. Спікер Палати представників Майк Джонсон зрештою обіцяв, що це питання розглянуть після перерви в роботі Конгресу, що закінчилася 8 квітня.
- Раніше республіканці говорили, що розглядають надання Україні допомоги як позику. Київ не проти такої пропозиції, головне, щоб ця допомога надійшла швидко, запевняв президент Володимир Зеленський.
- Загалом Зеленський прямо заявляє, що без американської допомоги Україні в війні проти російської окупації не перемогти.
- Останній станом на зараз пакет допомоги від США був оголошений 12 березня. Він містив зброю та обладнання на 300 млн доларів.
- У Вашингтоні та Києві і раніше пов'язували територіальні поразки України з затримкою американської допомоги. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї. Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден. 27 радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі говорив, що якщо нова допомога від США не надійде до України протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни здобудуть більших територіальних успіхів. Він сказав, що Росія може просунутися "переважно на сході, але потенційно навіть на півдні".
- Поточний законопроєкт із 60 млрд для України є вже не першим, який Конгрес намагався ухвалити. Попередня версія, крім міжнародної допомоги, передбачала питання кордону США із Мексикою та міграційної політики – теми, з яких демократам і республіканцям місяцями не вдавалося досягти згоди. Зрештою законодавці вирішили відокремити допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню від питань кордону, але тоді Джонсон сказав, що Америка – насамперед, тож Конгрес однаково має спочатку розібратися із внутрішніми темами.