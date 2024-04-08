Зеленський: без допомоги США Україна програє війну, - CNN

Україна програє війну, якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу для протистояння російській агресії.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час відеозустрічі української групи збору коштів UNITED24, повідомляє CNN.
"Важливо конкретно звернутися до Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу. Це факт", - сказав Зеленський учасникам зустрічі.
Володимир Зеленський також попередив, що найближчими тижнями Росія “буде все наполегливіше втягувати ядерну зброю в дискусію, погрожувати і брязкати нею".
В свою чергу, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді зазначив, що війна в Україні увійшла в "перехідну фазу".
"Росія веде зондування на лінії фронту. Намагається просунутися там, де може. І вона готує те, що, здається, буде майбутнім наступом", - сказав Гаді.
Він наголосив, що європейські країни намагаються замінити допомогу США, але підтримку, яку може надати Вашингтон, "не можна замінити".
Зокрема, є деякі системи озброєння, наприклад, системи ППО, які європейські країни просто не можуть надати Україні.
Допомога США для України
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Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
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США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
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13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
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Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
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Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
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Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.