Зеленський: без допомоги США Україна програє війну, - CNN

Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу, додав президент.

Україна програє війну, якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу для протистояння російській агресії.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час відеозустрічі української групи збору коштів UNITED24, повідомляє CNN.

"Важливо конкретно звернутися до Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу. Це факт", - сказав Зеленський учасникам зустрічі.

Володимир Зеленський також попередив, що найближчими тижнями Росія “буде все наполегливіше втягувати ядерну зброю в дискусію, погрожувати і брязкати нею".

В свою чергу, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді зазначив, що війна в Україні увійшла в "перехідну фазу".

"Росія веде зондування на лінії фронту. Намагається просунутися там, де може. І вона готує те, що, здається, буде майбутнім наступом", - сказав Гаді.

Він наголосив, що європейські країни намагаються замінити допомогу США, але підтримку, яку може надати Вашингтон, "не можна замінити".

Зокрема, є деякі системи озброєння, наприклад, системи ППО, які європейські країни просто не можуть надати Україні.

Допомога США для України